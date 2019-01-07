HABER

Çocuk destek merkezinde cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de çocuk destek merkezinde kalan Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi (19), aynı merkezde kalan ve olay tarihinde 15 yaşında olan Y.E.U.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de çocuk destek merkezinde kalan Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi (19), aynı merkezde kalan ve olay tarihinde 15 yaşında olan Y.E.U. adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 7 Eylül'de çocuk destek merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi, aynı merkezde kaldığı Y.E.U. adlı çocuğa banyo yaptığı sırada cinsel istismarda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Mohamadi, tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan Mustafa Mohamadi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetçi Y.E.U. da hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren Y.E.U., banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirtti. Pedagog ise çocuğun sanık ile göz göze gelmekten kaçındığını, zeka geriliği olabileceğini, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.
Tutuklu sanık Mustafa Mohamadi ise suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Ankara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındıAnkara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Bursalı oyuncu Uğur Güner, 'Vuslat' dizisinde rol aldıBursalı oyuncu Uğur Güner, 'Vuslat' dizisinde rol aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.