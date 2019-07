Çocuk dilenciliği ile mücadelede Trabzon’dan örnek proje

Trabzon’da çocuk dilenciliği ile mücadele kapsamında yürütülen ’Misafir Çocuklar Merkezi İş Birliği Projesi’ ile şehirde çocuk dilenciliği yüzde 60 oranında azaldı. Şehrin muhtelif yerlerinden toplanan çocuk dilenciler oluşturulan özel binada uzman ekiplerce eğitime tabi tutuluyor, her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Çocuk dilenciler konusunda özellikle şehir merkezinde esnaf başta olmak üzere vatandaşların yoğun şikâyeti ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bir çalışma başlatarak çoğunluğu Suriyeli çocukların oluşturduğu dilenciler için Çamoba Mahallesi’nde bulunan eski bir okul binasını Misafir Çocuklar Merkezi’ne dönüştürdü. Dilenci çocuklar her sabah muhtelif yerlerden toplanarak bu merkeze getirilmeye başlandı. Yemek başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılanan çocuklar burada aynı zamanda uzman ekiplerce de eğitime tabi tutuluyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce Van’da valilik yaptığı dönemde dilenciler için yaptığı uygulamanın bir benzerini Trabzon’da da hayata geçirdiğini söyledi. Bu sayede ilde büyük sorun olan çocuk dilenciliğinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini ifade eden Zorluoğlu "Bilhassa Meydan bölgesi, Kunduracılar, Uzunsokak’ta ve Kahramanmaraş caddesindeki esnaflarımızın dilencilerle ilgili yoğun bir şikayeti vardı. Esnafın artık dilenciler sebebiyle işlerinin aksadığı tarafımızdan da tespit edildi. Bununla ilgili zabıta ekiplerimiz yıllardan beri mücadele ediyor ve biz de bu mücadeleyi kurumsallaştırmayı düşündük. Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzce ortak bir proje başlattık. Çamoba mahallesinde eski bir okulu Milli Eğitim’den aldık ve orayı onararak kullanıma uygun hale getirdik. Zabıtamız bilhassa çocuk dilencilerle ilgili olarak bir çalışma başlattı. Her gün şehir merkezi ve civardaki dilencilikle iştigal eden başta çocuklar olmak üzere toplayarak merkezimize götürüyor. Orada çocuklara yönelik çok özel bir takım programlar oluyor ve burada uzman ekiplerimiz de var. Çocuklarımız burada çok çeşitli aktivitelerle, etkinliklerle, hem eğitmeye hem de bu işlerden onları uzak tutmaya çalışıyoruz. Günlük yeme, içme ihtiyaçlarını da orada karşılıyoruz. Hakikatten çok faydalı olduğunu da gördük. Akşamda belli bir saatte onları yine kendi araçlarımızla evlerine yada belirledikleri yerlere bırakıyoruz. Sokaklarda dilendirilen çocuklar ve kadınları dilencilikten men etmek, cadde, yol ve sokaklardaki istenmeyen görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz projemiz olumlu sonuçlar verdi" dedi.