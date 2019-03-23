HABER

Çocuk doğunca DNA testi yaptırdı, ilişki ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta yaşayan M.G., 2 yıl önce eşi B.G.'nin (34) hamile kalması üzerine, 'bu çocuk benden olamaz' diyerek şüphelenip çocuk doğduktan sonra DNA testi yaptırdı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yaşayan M.G., 2 yıl önce eşi B.G.'nin (34) hamile kalması üzerine, 'bu çocuk benden olamaz' diyerek şüphelenip çocuk doğduktan sonra DNA testi yaptırdı. Testte çocuğun babasının, B.G.'nin teyzesinin kocası Ş.G. (59) olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Ş.G. (59), ‘cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla hakkında açılan davada, cinsel birlikteliğin rıza dahilinde yaşandığı gerekçesiyle beraat etti.
Olay, 2016 yılında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi B.G. hamile kalınca, eşi M.G. şüphelendi. M.G., eşi doğum yaptıktan sonra 'bu çocuk benden olamaz' diyerek DNA testi yaptırdı. Testte, çocuğun babasının, B.G.'nin teyzesinin kocası Ş.G. olduğu tespit edildi. Savcılığa başvuran B.G., teyzesinin kocası Ş.G.'nin 2016 yılında kendisini temizlik bahanesiyle eve çağırıp birden fazla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Ş.G. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ş.G. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren B.G., Ş.G.'nin temizlik için kendisini eve çağırdığını söyledi. Sanığın bu şekilde bahanelerle kendisini eve çağırarak birkaç kez cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan B.G., "Yaşananların ardından beni her defasında kimseye anlatmamam için ölümle tehdit etti. Ben de korkumdan kimseye bir şey diyemedim. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
ÇOCUĞUN KENDİSİNİN OLDUĞUNU DA KABUL ETMEDİ
Ş.G. ise B.G.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını kabul etmedi. DNA testinde çocuğun babasının kendisinin çıkmasını da kabul etmeyen Ş.G., "Çocuğun benim olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Raporda kesinlikle bir yanlışlık vardır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.
Davanın karar duruşmasında ise tutuklu sanık Ş.G. ve taraf avukatları hazır bulundu. B.G. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, çocuğun babasının Ş.G. olduğunun DNA testiyle tespit edildiğini, ancak mağdurun ifadesindeki çelişkiler, kendisine cinsel saldırı uyguladığını iddia eden sanığın evine birden fazla defalarca kendi isteğiyle gitmesi ve toplanan tüm delillerde rızası dışından bir birlikteliğin yaşandığına dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti. Savcı, tüm dosya incelendiğinde Ş.G.'nin beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Ş.G.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi.
MAHKEME BAŞKANI: ‘İLİŞKİYE GİRMEDİM’ SÖZLERİNE İNANMADIK’
Mahkeme başkanı beraat kararını açıklamasının ardından Ş.G.'ye dönerek, "Sen 'cinsel ilişkiye girmedim' diyorsun ya biz ona inanmadık . DNA raporunda yüzde 99 çocuğun babasısın. Mağdurun çelişkili ifadeleri, Olayın ortaya çıkışı, hamileliğini gizlemesi ve diğer toplanan deliller gibi nedenlerle üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi" dedi.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Kayıp Evrim'den 256 gündür haber yokKayıp Evrim'den 256 gündür haber yok
Çorlu'da tefeci operasyonunda 6 tutuklamaÇorlu'da tefeci operasyonunda 6 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.