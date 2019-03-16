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Çocuk doktorunun resim aşkı ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarına uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

ArtAnkara 5.

ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium’da sanatseverleri bekliyor. Fuar’da resimlerini sergileyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, ’’Eserlerim tamamen kendi kafamda oluşturduğum ve tuvale uyguladığım şeylerdir’’ dedi.
ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı, 14-17 Mart tarihleri arasında ATO Congresium’da tüm sanatseverleri bekliyor. Ankaralıların büyük bir ilgiyle ziyaret ettiği fuar yoğun ilgi görüyor. Doktorluğunun yanı sıra resimlere de ilgisi olan ve 15 yıldır profesyonel olarak resim yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy da, fuarda eserlerini sergiliyor. Demirsoy, hobi olarak resim yaptığını kaydederek, ’’İlk olarak Repin Akademisinden mezun olan Hızır Tepeev’den ilk derslerimi aldım. 7 sene onun yanında çalıştım. Daha sonra Repin Akademisinin tarzlarını yapmaya çalıştım’’ ifadelerini kullandı.
Demirsoy, blazing tekniğiyle resim yaptığını belirterek, bu tekniğin ilk olarak Mona Lisa tablosuyla başladığını, Rönesans döneminden sonra ise tekniğin gelişerek devam ettiğini dile getirdi.
’’15 senedir bu işi profesyonel anlamda yapıyorum’’
Üniversite yıllarında kara kalemle uğraştığını vurgulayan Demirsoy, kendi atölyesi olduğunu kaydederek, ’’Kara kalemle üniversite yıllarımda uğraştım. Hızır Tepeev’le tanışmam 15 sene öncesine dayanıyor. 15 senedir bu işi profesyonel anlamda yapıyorum. Kendi atölyem var. Aynı zamanda edebiyatla da ilgiliyim. 200’den fazla öyküm yayımlandı. Bu işleri yapmaktan zevk alıyorum. Sergi sayım 15’i geçti. Geçen ay 3 tane sergi birden yapıldı’’ şeklinde konuştu.
Yaptığı Atatürk tablosuna diar bilgi veren Demirsoy, ’’Atatürk’ün resmi blazing tipli. Sanki Atatürk orada yaşıyor izlenimi veriyor. İlk önce koyu ve geçirgen olmayan renkler uygulandı. Daha sonra üstüne kademeli olaak renkler uygulanarak 3 boyutluluk kazandırılmıştır. Nereden bakarsanız bakın Atatürk sizi takip eder’’ dedi.
’’Eserlerim tamamen kendi kafamda oluşturduğum ve tuvale uyguladığım şeylerdir’’
Bir diğer tablosuna dair açıklamada bulunan Demirsoy, hiçbir yerden alıntı yapmadığını ve tasarımların tamamen kendisine ait olduğunun altını çizdi. Resimlerinde sıkça rastlanan kemana karşı da ilgili olduğuna dikkat çeken Demirsoy, ’’Resimleri oturup, fotoğraf çekip yapmam. Bunlar tamamen kafamdan çıkan tasarımlardır. Herhangi bir yerden bir kopyalamadım. Eserlerim tamamen kendi kafamda oluşturduğum ve tuvale uyguladığım şeylerdir. Kemana karşı da ilgim var. Güftelerim var. 10’dan fazla güftem bestelendi. Burada Dede Efendiyi görüyorsunuz. Notalar da Osmanlıca. Bu basılmamış olan el yazısı notalar burada var. Osmanlı’yı, kendi kültürümüzü yaşatmayı düşünüyorum bu eserlerle. Kendi tarzımı kullanmaya çalışıyorum’’ açıklamasında bulundu.
Demirsoy, bir başka eserinde yer alan kemanın önce tahta dokusunu işlediğini, ardından saydam boyaların geçirilerek esere gerçek bir keman özelliği kazandırdığını kaydetti.

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