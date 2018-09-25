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"Çocuk dostu" kitap listesi güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi başlığı ile çalışmalar sürdürülüyor - Bu kapsamda, ailelere yol gösterici olması amacıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara uygun içerikte belirlenen 120 kitaba, 54 yeni kitap daha eklendi - Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanılmadığı değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarını belirlenen ölçütler çerçevesinde inceliyoruz, çocuk dostu kitaplar listemize yeni kitapların eklenmesine devam edeceğiz" - "Çocuk yayıncılığı alanında hizmet veren tüm kuruluşları daha yüksek bir hassasiyete davet etmek isterim. Aileler de çocuk kitapları arasında uygunsuz bir içeriğe rastlarlarsa bunu Bakanlığımıza bildirebilirler"

MERVE YILDIZALP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailelere yol gösterici olması amacıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara uygun içerikteki belirlenen 120 kitaba, 54 yeni kitap daha eklendi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde, Bakanlık tarafından çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi başlığı ile çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmayla özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

Uzmanlarca oluşturulan çalışma grubunun yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 120 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 54 kitap daha eklendi. Bugüne kadar oluşturulan 174 kitaba, devam eden incelemelerle yeni kitaplar eklenecek.

- Milli-manevi değerler açısından inceleniyor

Başlatılan çalışmayla, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler çerçevesinde 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak çocuk kitapları titizlikle inceleniyor.

Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi de ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.
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- Dilbilgisi kurallarına uyumuna bakılıyor

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların faklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.

Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dilbilgisi kuralları açısından da inceleniyor.

Çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Kitaplara, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak kitap adı, yazarı, yayınevi ve baskı tarihi olarak Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

- "Amacımız çocuklarımızın doğru içeriklerle buluşması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara kitaplıklar oluşturmak ve ailelere rehberlik etmek için Bakanlık tarafından hazırlanan çocuk kitaplarını değerlendirdi.

Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarını, belirlenen ölçütler çerçevesinde incelediklerini, çocuk dostu kitaplar listesine yeni kitapların ekleneceğini belirten Selçuk, "Amacımız çocuklarımızın doğru içeriklerle buluşması. Çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde destekleyecek yayınları öne çıkarma gayretindeyiz." dedi.

Bakan Selçuk, "Çocuk yayıncılığı alanında hizmet veren tüm kuruluşları daha yüksek bir hassasiyete davet etmek isterim. Aileler de çocuk kitapları arasında uygunsuz bir içeriğe rastlarlarsa bunu Bakanlığımıza bildirebilirler. Alo 183 Sosyal Destek Hattı kanalıyla bizlere ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuk dostu eserler

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