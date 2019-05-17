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Çocuk Dostu Turizm projesi kapanış toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Proje Sorumlusu Çağıl Metin Balcı: - "İhmalin, istismarın önlenmesi ve çocuk misafirlerin, yolcuların yanı sıra stajyer çocukların da haklarının korunması esastır"

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından hayata Geçirilen "Çocuk Dostu Turizm" projesinin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Proje Sorumlusu Çağıl Metin Balcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AB Delegasyonu'nun desteği ve turizm sektörü temsilcilerinin paydaşlığıyla projeyi 2 yılı aşkın süredir yürüttüklerini söyledi.

Turizm sektörüne ilişkin ortamlarda çocukların her türlü şiddetten korunmasının önemine işaret eden Balcı, "İhmalin, istismarın önlenmesi ve çocuk misafirlerin, yolcuların yanı sıra stajyer çocukların da haklarının korunması esastır." diye konuştu.

Balcı, sektör paydaşlarının projeye yakın ilgi gösterdiğini belirterek, "Mesleki davranış kurallarının benimsenmesi, kurumsal çocuk politikalarının oluşturulması, eğitimlerin tabana ilerlemesi için rehber kılavuzların kullanılması, müşteri bilgilendirme materyallerinin kullanılması kararınız kuşkusuz Çocuk Dostu Turizm kavramının benimsendiğini göstermektedir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından "Çocuk Dostu Turizm Anlayışı Çerçevesinde Kriterler ve Koruma Politikaları" başlıklı panel düzenlendi.

Programda, "Seyahat ve Turizmde Mesleki Davranış Kuralları"na imza koyan turizmcilere sertifikaları sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Çocuk Dostu Turizm" projesi Uluslarası Çocuk Merkezi

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