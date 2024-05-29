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  4. Çocuk Evi'nde görevli memurdan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Kimseye söylemesin diye...

Çocuk Evi'nde görevli memurdan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Kimseye söylemesin diye...

29.05.2024 14:45
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Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde görevli memur Tugay A. (23), kurumda kalan 14 yaşındaki kız çocuğu S.Z.'ye cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı öğrenildi. İğrenç olay, S.Z.'nin başına gelenleri kurum görevlilerine anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte detaylar...

Çocuk Evi'nde görevli memurdan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Kimseye söylemesin diye...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı. Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tugay A. dün gözaltına alındı. Tugay A. işlemleri sonrası tutuklandı.

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ŞÜPHELİ DE DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Zonguldak
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