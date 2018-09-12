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Çocuk evinden kaçan kız, gazinoda çalışırken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

UŞAK'ta 161 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu F.Ç., jandarmanın bir gazinoda yaptığı denetimde, konsomatris olarak çalışırken bulundu.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 161 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu F.Ç., jandarmanın bir gazinoda yaptığı denetimde, konsomatris olarak çalışırken bulundu. F.Ç., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 10 Eylül'de saat 24.00 sıralarında, il merkezine 5 kilometre mesafeki Ovademirler köyünde bulunan bir gazinoda denetim yaptı. Denetim sırasında yapılan kimlik kontrolünde gazinoda konsomatris olarak çalıştığı anlaşılan F.Ç.'nin, geçen 1 Nisan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nden kaçtığı ve kayıp olarak arandığı belirlendi. Jandarma, gazinoda çalışma izni bulunmayan ve konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadını da gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, F.Ç. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarma, gazino sahibi hakkında, küçük yaşta çocuğu içkili eğlence yerinde çalıştırmaktan, yabancı uyrukluları izinsiz çalıştırmaktan, kapalı alanlarda sigara içilmesinden, açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmekten cezai işlem yapılması için tutanak tuttu.

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