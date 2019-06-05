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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 18:21 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI  Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasbetmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y. ile B.O. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan H.Y.'nin ifadesinde, ''Motosikletle geziyorduk. Motosikletini bizim motosikletlerin üzerine sürüp bizi tehliye düşürdü. Sonra kırmızı ışıkta durduk. Bize küfretti. Aramızda kavga çıktı. Arkadaşı da motosikletle kaçtı'' dediği öğrenildi.

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