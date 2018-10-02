HABER

'Çocuk gelin' nişan yaptıklarını söyleyip, şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

ADANA'da evlendirilmekten son anda kurarılan ve poliste yaşının 16 olduğu ortaya çıkan K.A., davetiyeye ve üzerindeki gelinliğe rağmen düğün değil nişan yaptıklarını iddia etti.

'Çocuk gelin' nişan yaptıklarını söyleyip, şikayetçi olmadı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da evlendirilmekten son anda kurarılan ve poliste yaşının 16 olduğu ortaya çıkan K.A., davetiyeye ve üzerindeki gelinliğe rağmen düğün değil nişan yaptıklarını iddia etti. K.A. kimseden şikayetçi olmadığını ve kendi isteğiyle nişanlandığını ileri sürdü.
Merkez Seyhan ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. (23) ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı. Damat İ.G. küçük yaşta çocukla evlenmekten, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almaktan, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
NİŞAN YAPIYORDUK
Çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerine yönelik ifade veren aileler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, polisin son anda kurtardığı K.A. da zorlama olmadığını söyledi. Üzerindeki gelinlik ve düğün davetiyesine rağmen düğün yapmadıklarını iddia eden genç kız, "Düğün değil nişan yapıyorduk" dedi. Bu ifadesi 'gerçekçi' bulunmasa da ailesinden şikayetçi olmayan K.A. ifadesinde, "Biz 2 yıldır birbirimizi seviyoruz. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Düğün yapmıyorduk. 2 yıl sonra düğün yapacağız" dedi. Ancak polis, davetiyenin üzerindeki belirlenen düğün tarihini sorunca, K.A.'nın davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi.
Devlet korumasını reddeden K.A., savcılık kararıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

FOTOĞRAFLI

'Çocuk gelin' nişan yaptıklarını söyleyip, şikayetçi olmadı'Çocuk gelin' nişan yaptıklarını söyleyip, şikayetçi olmadı

PARTNERHayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...Hayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...
Kürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldıKürşat Alnıaçık: Dizi izleyicileri kolaya alıştırıldı
Edirne polisi, gece yarısı başıboş atları kovaladıEdirne polisi, gece yarısı başıboş atları kovaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.