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Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da 15 yaşında evlenen yabancı uyruklu bir kadının emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, sabah ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü

Adana’da 15 yaşında evlenen yabancı uyruklu bir kadının emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, sabah ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ülkelerindeki savaştan kaçan yabancı uyruklu 17 yaşındaki Fatma Amaye 2 yıl önce Mahmud Amaye (22) ile evlendi. 15 yaşında evlenen genç kadının 3 ay önce Yusuf adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Dün sabaha karşı da anne ağlayan bebeğini emzirip uyudu. Saat 09.00 sıralarında kalktığında ise bebeğinin nefes alıp veremediğini fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alıp kontrol ettiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Bebeğe müdahale edildi ancak bebeğin kalbi geri çalıştırılamadı.
Ölen bebeği, amcası Halil Amaye kucağına alarak evine geri götürdü. Bebekte herhangi bir dış müdahale rastlanmazken gece emzirildikten sonra yan yatırılmadığı için kusup hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bebek daha sonra otopsi için adli tıp kurumu götürüldü. Otopsinin ardından bebek ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü

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