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  4. Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

Çocuk gelinlere dikkat çekmek için kitap sayfalarından gelinlik tasarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik, 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çekti.
Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliği, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise "Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım elbirliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız" dedi.

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