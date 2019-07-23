Çocuk gelişimi alanında çalışmak isteyenler için bu belge şart

Lise ve dengi okullardan mezun olan kişiler halk eğitim merkezlerinde açılan ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu’ndan aldıkları sertifika ile çocuk gelişimi ve alanında çalışabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halk eğitim merkezlerinde açılan ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu’ çocuk gelişimi ve alanı sektöründe çalışmayı düşünen veya halen çalışmakta olan lise ve dengi okul mezunu bireylerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında okul öncesi çocuk gelişimi sertifikası alması zorunlu hale geldi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan Okul Öncesi ve Eğitim Kursu hakkında bilgi veren Okul Öncesi Öğretmeni Büşra Kaya, “Öncelikle amacımız işçi ve işverenlerin yasal zorunluluklarını yerine getirmek, sonrasında ise çocuk gelişimi ve eğitimi alanı sektörünün eğitimini almış nitelikli birey kazanmaktır. Sertifika sahibi olanlar çocuk mekteplerinde, ana okullarında, kreşlerde, gündüz bakım evinde çalışabilirler” diye konuştu.

“Çocuklarıma daha iyi ve yararlı bir anne olabilmek için buradayım”

Derslerde hem bilgi hem de el becerisi ile eğitim gördüklerini belirten Ev hanımı Akgül Ar, “Çocukların doğumundan ilerideki yaşlarına kadar hangi fiziksel ve psikolojik aşamalardan geçer bunları öğreniyoruz. Bizler, çocuklarımızın geçirdikleri bu dönemlerde onlara olumlu şekilde yardımcı olabilmek, onları pozitif anlamda yarar sağlamak için bu kurstayız” şeklinde konuştu.