Çocuk gelişimi ve eğitimcileri, anne ve babalara kılavuz oluyor

Çocuk gelişimi ve eğitimcileri verdikleri eğitimle normal gelişim gösteren ve özel çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Uzmanlar, her çocuğun gelişim sürecinde destekleyici eğitime ihtiyacı olabileceğine dikkat çekti. Çocukların gelişim sürecinde çocuk gelişimi ve eğitimcileri önemli rol oynuyor. Sosyal, duygusal, psiko-motor, zihinsel özellikleri ve eğilimleri nedeni ile gelişim sürecinde değişiklikler gösterebilen çocukların özel durumlarının tespit edilmesinde büyük öneme sahip olan çocuk gelişimciler, yine çocukların gelişim sürecinin iyileştirilmesi ve özel durumlarının tespit edilmesini sağlıyor. 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren ya da özel eğitime gereksinim duyan, gelişim geriliği gösteren çocukların gelişim alanlarını belirleyen çocuk gelişimciler, uygulamış olduğu testler, eğitimler ve danışmanlık hizmetiyle ailelere adeta kılavuz oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi çocuk gelişimi ve eğitimcisi Müşerref Demir, her çocuğun çocuk gelişimi ve eğitimcisine ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

“Çocuğun olduğu her alanda çocuk gelişimci vardır”

Çocukların olduğu her alanda çocuk gelişimi ve eğitimcisinin olması gerektiğini kaydeden Demir, “Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren, özel eğitime gereksinim duyan, gelişim geriliği gösteren tüm çocukların gelişim alanlarına hakimdir. Gelişimsel değerlendirme testlerini uygulayarak çocukların gelişim alanlarını belirler ve bu alanlara uygun planlamalar yapar. Çocuk gelişimciler ailelere sunmuş oldukları danışmanlık hizmetleri ile aileyle iş birliği içerisinde bir tutum sergiler. Çocuk gelişimciler özel eğitimde uygulamış olduğu testler ve eğitimlerle, sunmuş olduğu danışmanlık hizmetiyle varlıklarını kanıtlamışlardır. Çocuğun normal gelişim göstermesi ya da özel eğitime gereksinim göstermesi, çocuğu ayırmaz. Çocuğun olduğu her alanda çocuk gelişimci vardır ve olmaya devam etmelidir” dedi.