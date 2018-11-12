Çocuk gibi oynayan pitbull bu kez farklı görüntülendi

Çoğu zaman vahşi saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpek, bu kez farklı bir şekilde görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bir evde kaydedilen görüntü izleyenleri güldürdü. Evdeki bebeğin oyuncağıyla oynarken yakalanan pitbull cinsi köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu.



