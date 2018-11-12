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Çocuk gibi oynayan pitbull bu kez farklı görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2018 08:26 | Son Güncelleme

Vahşi saldırılarıyla gündemden düşmeyen pitbull cinsi köpek, bu defa farklı bir görüntüyle sosyal medyada ilgi gördü.

Çoğu zaman vahşi saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpek, bu kez farklı bir şekilde görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bir evde kaydedilen görüntü izleyenleri güldürdü. Evdeki bebeğin oyuncağıyla oynarken yakalanan pitbull cinsi köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu.

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