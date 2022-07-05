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Çocuk görme bahanesiyle gitti, dehşet saçtı! Cinayetten önce 3 saat boyunca evi izlemiş, bıçağını bileylemiş

05.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meydana gelen korkunç olayda boşanma aşamasındaki eşini yaralayan kayınpederini de öldüren katil Fatih Kara'nın cinayetten önce evin önünde 3 saat beklediği, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Olayın ardından kayınpederinin otomobiline de hasar veren Fatih Kara'nın, suç aleti bıçağı da eve gitmeden önce bileylediği ileri sürüldü.

Çocuk görme bahanesiyle gitti, dehşet saçtı! Cinayetten önce 3 saat boyunca evi izlemiş, bıçağını bileylemiş

Akyurt'ta önceki gün meydana gelen olayda Fatih Kara, 2 çocuğunu görmek için yaklaşık 1 yıl önce geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Güleser Kara'nın yaşadığı babaevine gitti. Fatih Kara, binanın girişinde çıkan tartışmada eşi Güleser Kara ve kayınpederi Gazi Akkaya'yı bıçaklayarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gazi Akkaya, hayatını kaybederken, Güleser Kara da tedavisinin ardından taburcu edildi. Fatih Kara ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

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3 SAAT GÖZLEM YAPMIŞ

Güleser Kara'nın, madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Fatih Kara'nın, kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 2 çocuğunu da alarak babasının evine döndüğü öğrenildi. Kara'nın da bu yüzden eşine tepkili olduğu, olay günü çocuklarını görme bahanesiyle eve gittiği belirtildi. Fatih Kara'nın, olay öncesi kayınpederinin oturduğu evin önünde yaklaşık 3 saat beklediği güvenlik kamerası ile tespit edildi.

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Polis, soruşturma kapsamında Fatih Kara'nın evi izlerken görüldüğü görüntülere el koydu. Kara'nın, daha sonra çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia ettiği eşiyle tartıştığı ve yanındaki bıçağı çıkararak 3 yerinden bıçakladığı ardından araya giren kayınpederi Gazi Akkaya'yı da aynı şekilde bıçakladığı öğrenildi. Olayın ardından kayınpederinin otomobiline de hasar veren Fatih Kara'nın, suç aleti bıçağı da eve gitmeden önce bileylediği ileri sürüldü.

(DHA)

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cinayet Ankara
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