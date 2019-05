Kasabada bir yurtta kaldığını dile getiren Halil, "Oradan köyüme döndüğümde babam bana isimlerimizin değiştiğeni söyledi. Tekrar yurda döndüğümde her şey değişmişti. Bizim yurda polisler yerleşmiş. Polis ne derse onu yapardık. Köpekten çok korkan biri olarak benim için zor dönemlerdi. Sadece bizim için değil, aynı sıkıntı Bulgar çocukları için de vardı. Adım başı köpek, polis, sıkıntılı ve gergin bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendisi Türkiye'ye ilk gidenlerdi. Bana giderken 'seni bir şekilde Türkiye'ye alacağım' demişti. 16 yaşındaydım. 18 yaşında olmadığım için tek başıma yurt dışına çıkamıyordum. Ancak bir aile ile çıkabiliyordum. Seni getirecek aileye iş garantisi verilecek yazıyordu mektupta, Ben hemen köyden kasabaya koştum ve İbrahim hocamın ailesine yanına gittim. İbrahim hoca Rusya'da çalışıyordu. Ben de eşine gittim. Yenge hanıma gittim ve bir mektup var dedim. İbrahim hocam ve eşi de benimle geleceğini söyledi. Herkes gelmek istiyordu. İbrahim hocanın Rusya'dan gelmesi yaklaşık 1 ay sürdü. Sanırım aralık ayı ortalarında pasaportlar toparlandı ve her şey hazırlandı."

- "1 Ocak 1990'da yeni bir dönem başladı"

Annesi Hatice ve babası Ali'nin Bulgaristan'da kaldığını belirten Halil, "1 Ocak 1990'da yeni bir dönem başladı." dedi.

Ailesinin orada kaldığını ifade eden Halil Mutlu, "Tam yalnızlığın göbeğine düştüm. Tek başına geldim. 1994 yılında İstanbul'da dünya şampiyonu olduğumda ilk demecim 'ailemi istiyorum' demiştim. Yarışma 1994 yılının sonundaydı. Sağolsun o zaman Tansu Çiller hanımefendiyle rahmetli Bülent Ecevit ikili kararnamesiyle aileme 1995 yılının şubat veya mart aylarında kavuşmuş oldum. Ailemi getirmek için sesimi duyurmam lazımdı. Sesimi duyurmam için de şampiyon olmam lazımdı. Bu hedefe ulaşmam lazımdı." görüşlerini paylaştı.

Türkiye'ye gelince kendisine güzel imkanlar sunulduğuna dikkati çeken eski milli halterci, şunları kaydetti:

"Ailem geldikten sonra onları İzmir'e yerleştirdim. Annem ve babam hayatta, orada yaşıyorlar. Babam 1942 doğumlu, annem de 1945 doğumlu. Onlar şu anda 6 ay İzmir'de, 6 ay da Bulgaristan'a git gel yapıyorlar. 16 yıllık kısa bir geçmişim olmasına rağmen bana sorsalar en çok neyi özlüyorsun deseler, 'köyümü özlüyorum' her hafta gitmek isterim, her ay orada olmak isterim her sene orada olmak isterim ancak 3-4 senede bir gidebiliyorum. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, yeğenlerim var. Artık bir yabancı gibiyiz."