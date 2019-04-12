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Çocuk hakları beyaz perdede

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

‘8.

Çocuk hakları beyaz perdede

‘8. Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivali´, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Merinos AKKM’de başladı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, çocuk haklarının insan hakları kavramı içerisinde ele alınması gereken en önemli konulardan birisi olduğunu ifade ederek, “Çocuklarına sahip olmayan toplumların geleceğini herkes çok iyi biliyor. Bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan insan hakları ihlalleri çocuk boyutunda daha da büyüyerek kendini hissettirmektedir. Her yıl binlerce bebek daha çocuk olmadan açlık, bakımsızlık ve tıbbi yetersizlikler yüzünden hayatını kaybediyor. Dünyadaki en büyük problemlerden biri çocuk istismarıdır. Barış içinde yaşamak, çocuklarımızın haklarının korunması ile mümkün olur” diye konuştu.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Birçok çocuk temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyor, istismara uğruyor, şiddet görüyor. İnsanlar 30 yıl önce bu konularla alakalı neler yapılabiliriz diye düşünmek adına bir araya geldiler. Çocuk hakları kabul edildi ve Türkiye’de bu belgenin ortaya çıkmasındaki katılımcılardan biriydi. Şimdi burada olan çocuklar ile gelecekte tüm dünya çocuklarının geleceği adına birlikte çalışacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de festivale katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından sahnelenen çocuk gösterileri çocuklar tarafından ayakta alkışlandı.
Festivaldeki filmler 12-19 Nisan tarihlerinde AKKM, Konak Kültür Merkezi ve Karaman Dernekler Yerleşkesi, Podyum Sanat Mahal ve Uludağ Üniversitesi Mediko Kırmızı Salon’da izlenebilecek.

Çocuk hakları beyaz perdede

Çocuk hakları beyaz perdede

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