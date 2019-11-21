“Çocuk haklarını koruyacak ara elemanlar lazım”

İSTANBUL, (DHA)- Uzmanlar Türkiye’de Çocuk Hakları ihlallerinin önüne geçmekle görevli kurum ve kuruluşlarda çalışacak, özel eğitimli ve nitelikli personel açığı olduğunu ve acil önlem alınması gerektiği uyarısı yaptı.

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde yer yer alan çocuk hakları, yaşama, gelişim, korunma ve katılma olmak üzere dört ana başlık altında toplanıyor. Türkiye de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan taraf ülkeler arasında. Ancak gerek dünyada gerekse Türkiye’deki düzenlemeler, çocuk hakkı ihlallerinin önüne geçmeye yetmiyor. Gün geçmiyor ki bir çocuk istismarı gündeme gelmesin. Türkiye bu konuda yalnız değil. Ortadoğu, Uzak Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde yaygın çocuk hakkı ihlallerinden söz ediliyor.

“ÇOCUK HAKLARI DERKEN...”

Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yerleşkesi’nde Dünya Çocuk Hakları Günü konulu bir sergi açıldı. Sergiye katkı sunan Öğretim Görevlisi Barış Tuncer, çocuk hakları ihlali denildiğinde Türkiye’de daha çok fiziksel ve cinsel istismar, çocuk ihmali, çocuk işçiliğinin akla geldiğini söyledi. Tuncer şöyle dedi: