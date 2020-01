Çocuk hastalar hem tedavi oluyor hem de eğitim görüyör

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) çeşitli hastalıkları nedeniyle tedavi gören ve bu nedenle okula gidemeyen çocuklar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği öğretmenlerden derslerini alıyor. Öğretmenler Halil Elitok ve Ali İhsan Kara, okuldan uzak kaldıkları için göremedikleri dersleri hastanede yatarak tedavi gören minik öğrencilere anlatıyor.

Milli Eğitimin Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler, hastaneye yatan ilkokul çağındaki çocukları tespit ettikten sonra önce doktoru daha sonra aileleriyle iletişime geçerek, çocukların hem derslerinden geri kalmaması hem de hastanedeki travma kaygısını yenmeleri için hastanedeki sınıfta eğitim görüyor. Sınıfa gelemeyecek durumdaki hasta çocuklara ise tedavi gördükleri odalarda ders veren öğretmenler aynı zamanda çocuklara moral kaynağı oluyor.

'ÇOCUKLAR HASTANEDE OLDUKLARINI UNUTUYOR'

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Halil Elitok, öğretmek ve öğrenmek için zaman ve mekanın önemli olmadığını dile getirdi. Yaklaşık 15 yıldır hastanelerde öğretmenlik yaptığını ve bunun son 10 yılını BEAH'ta geçirdiğini aktaran Elitok, çocukların eğitimi için hastanede sınıf oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Elitok, hastaneye yatan ilkokul çağındaki çocukları tespit edip velileri ve doktorlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Hastanedeki çocukların hem okul derslerinden geri kalmamalarını sağlamak hem hastane kaygılarını ve geçirdikleri travmaları atlatmak hem de okuldan uzak kalma kaygılarını gidermek için buradayız. Çocuklar, bizimle hastanede olduklarını unutuyor" diye konuştu.

HASTA ÖĞRENCİYE YATAĞINDA EĞİTİM

Yatarak tedavi gören çocuklara hastane sınıfında, bazı çocuklara ise yatağında müfredata uygun ders anlattıklarını belirten Halil Elitok, "Aileler ve çocuklar bu uygulamamızdan çok memnun. Öğrencilerin bu şekilde ders görmesi tedavi süreçlerini de olumlu etkiliyor. Uygulamamızın bir ayağı da yatak başı eğitim. Hastane sınıfımız 10 öğrenci kapasiteli. İlkokul son sınıfa kadar olan bütün çocuklarımızı burada eğitime alıyoruz, ancak her öğrencinin hastalığı ve tedavi süreci farklı. Sınıfa gelemeyen öğrencilere yatakları başında bireysel eğitim veriyoruz." dedi.

Hasta çocukları zaman zaman hastane yönetimiyle ödüllendirip moral verdiklerini belirten Elitok, eğitim yeri ve zamanı olmadığını söyledi. Elitok, "Günümüzde okulun sadece dört duvar arasında bir binadan ibaret olmadığının en iyi ispatlarından birisi de hastanedeki sınıftır. Aslında hayatın her safhası bir okul. Her alanda okuma ve öğrenme fırsatı oluşturabiliriz. Bu fırsatı sağlayan devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Hastanede öğretmenlik yapıyorum dediğimde herkes şaşırıyor. Fakat hastaneye gelip bu eğitimi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Biz de kendimizi artık hastanenin parçası olarak görüyoruz, çocuklara destek verdiğimiz için mutluyuz" ifadesini kullandı.

Hastanede tedavi gördüğü için okulundan ayrı kalan Erzurum Kazım Yurdalan TOKİ İlkokul birinci sınıf öğrencisi İranur Tosun, hastane öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi. Büyüdüğünde doktor olmak istediğini dile getiren Tosun, "Hastanede her gün yanıma gelen öğretmenlerimizle ders çalışıyorum. Bazen öğretmenlerim ders veriyor onları yapıyor ve bıraktıkları kitapları okuyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI