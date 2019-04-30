HABER

"Çocuk hekimleri, sözlü şiddeti göz ardı ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

55. Türk Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu: - "Ne yazık ki sağlıkta şiddet üst boyutlara ulaştı. Gün geçmiyor ki bir hekim arkadaşımızın ya da sağlık çalışanının ölüm haberini ya da şiddet haberini almayalım. Özellikle çocuk hekimleri, 'En değerli varlık çocuktur', 'Ailesi de strestedir' diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor" - "Sağlık hizmetlerine başvuru 2000'li yıllara bakıldığında 9 kat artmış, 100 bin kişiye 186 hekim düşüyor. Hasta talebi artıyor, hekim sayısı yeterli değil, şiddet bunun doğal sonucu" - Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural: - "Günde en az 40 hekim 'Beyaz Kod'u aktive edip şiddete maruz kaldığını Sağlık Bakanlığına söylüyor. Bunlar da aslında buz dağının görünen kısmı. Bir de bu uygulamayı başlatmayan ancak şiddete maruz kalan hekimler olabiliyor. Amaç 'sağlıkta şiddete sıfır tolerans' olmalı"

İSTANBUL (AA) - 55. Türk Pediatri Kongresi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu, sağlıkta şiddetin üst boyutlara ulaştığını belirterek, "Gün geçmiyor ki bir hekim arkadaşımızın ya da sağlık çalışanının ölüm haberini ya da şiddet haberini almayalım. Özellikle çocuk hekimleri, 'En değerli varlık çocuktur', 'Ailesi de strestedir' diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor." dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi, "Sağlıkta Şiddet" temasıyla Girne'de devam ediyor.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin bu yılki sosyal temasının "Sağlıkta Şiddet" olarak belirlendiğini dile getirerek, "Ne yazık ki sağlıkta şiddet üst boyutlara ulaştı. Gün geçmiyor ki bir hekim arkadaşımızın ya da sağlık çalışanının ölüm haberini ya da şiddet haberini almayalım. Bu nedenle sağlıkta şiddet konusunu sosyal konu olarak işliyoruz. Konuşmacılar deneyimlerini aktarıyor, yapılması gerekenler konusunda bizleri aydınlatıyor." diye konuştu.

Bu konuda yapılan çalışmaları genel katılımı sağlayarak ileri taşımak istediklerini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Özellikle çocuk hekimleri, 'En değerli varlık çocuktur', 'Ailesi de strestedir' diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor. Ama hakikaten her şeyde mutlaka bildirim yapmamız lazım. Sorun aslında kökte, sağlık sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Normalde birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin olması lazım. Hastaların bu basamaklardan elenmesi ve çok basit hastalıkların birinci sağlık hizmeti olan yerde çözümlenmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerine başvuru 2000'li yıllara bakıldığında 9 kat artmış, 100 bin kişiye 186 hekim düşüyor. Hasta talebi artıyor, hekim sayısı yeterli değil, şiddet bunun doğal sonucu."

Kongre konularından biri olan "aşı kararsızlığı"nın Türkiye'nin yanı sıra dünyada da çok ciddi bir sorun olduğuna değinen Eroğlu, konunun dünyadaki ve Türkiye'deki düzeyi, nedenleri ve alınması gereken önlemlerden bahsedileceğini aktardı.

Eroğlu, çocuk hekimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası kalbi tutan "akut romatizmal ateş hastalığı" konusunda farkındalığını artırmaya, yenidoğan dönemden itibaren metabolik hastalıkları pratik bir şekilde tanımaya ve şeker hastalığının komasında tanı koymaya yönelik konferanslar düzenleneceğini söyledi.

Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu, bin 615 katılımcı, 232 konuşmacının yer aldığı, 17 panel, 17 konferans, 3 dernekle ortak oturumların yapılacağı kongrenin 2 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini bildirdi.

- "Amaç 'sağlıkta şiddete sıfır tolerans' olmalı"

Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural da "sağlıkta şiddet" konusunu yıl içinde çeşitli çalışmalarla gündeme getirdiklerini anlattı.

Sağlıkta şiddetin gittikçe daha fazla yaşandığını belirten Vural, şunları söyledi:

"Şu anda Beyaz Kod uygulamasının son sayılarına göre, günde 40 tane Beyaz Kod uygulaması devreye giriyor. Yani günde en az 40 hekim 'Beyaz Kod'u aktive edip şiddete maruz kaldığını Sağlık Bakanlığına söylüyor. Bunlar da aslında buz dağının görünen kısmı. Bir de bu uygulamayı başlatmayan ancak şiddete maruz kalan hekimler olabiliyor. Amaç 'sağlıkta şiddete sıfır tolerans' olmalı. 'Şiddete sıfır tolerans', dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Ülkemizde de gittikçe daha yaygın şekilde kabul edilmesi gerekiyor."

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
Öztanrıöver: "Duygusal şiddete maruz kalan çocuklar saldırganlaşıyor"Öztanrıöver: "Duygusal şiddete maruz kalan çocuklar saldırganlaşıyor"
Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
55. Türk Pediatri Kongresi Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

On Numara sonuçları 29 Nisan: İki ilden 2 talihli!

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

İstanbul'da magandalar yolları kapatıp, ateş açtı

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.