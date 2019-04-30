"Çocuk hekimleri, sözlü şiddeti göz ardı ediyor"

İSTANBUL (AA) - 55. Türk Pediatri Kongresi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu, sağlıkta şiddetin üst boyutlara ulaştığını belirterek, "Gün geçmiyor ki bir hekim arkadaşımızın ya da sağlık çalışanının ölüm haberini ya da şiddet haberini almayalım. Özellikle çocuk hekimleri, 'En değerli varlık çocuktur', 'Ailesi de strestedir' diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor." dedi. Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi, "Sağlıkta Şiddet" temasıyla Girne'de devam ediyor. Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin bu yılki sosyal temasının "Sağlıkta Şiddet" olarak belirlendiğini dile getirerek, "Ne yazık ki sağlıkta şiddet üst boyutlara ulaştı. Gün geçmiyor ki bir hekim arkadaşımızın ya da sağlık çalışanının ölüm haberini ya da şiddet haberini almayalım. Bu nedenle sağlıkta şiddet konusunu sosyal konu olarak işliyoruz. Konuşmacılar deneyimlerini aktarıyor, yapılması gerekenler konusunda bizleri aydınlatıyor." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor Öztanrıöver: "Duygusal şiddete maruz kalan çocuklar saldırganlaşıyor" Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bu konuda yapılan çalışmaları genel katılımı sağlayarak ileri taşımak istediklerini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi: "Özellikle çocuk hekimleri, 'En değerli varlık çocuktur', 'Ailesi de strestedir' diye sözlü şiddeti çok göz ardı ediyor. Ama hakikaten her şeyde mutlaka bildirim yapmamız lazım. Sorun aslında kökte, sağlık sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Normalde birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin olması lazım. Hastaların bu basamaklardan elenmesi ve çok basit hastalıkların birinci sağlık hizmeti olan yerde çözümlenmesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerine başvuru 2000'li yıllara bakıldığında 9 kat artmış, 100 bin kişiye 186 hekim düşüyor. Hasta talebi artıyor, hekim sayısı yeterli değil, şiddet bunun doğal sonucu." Kongre konularından biri olan "aşı kararsızlığı"nın Türkiye'nin yanı sıra dünyada da çok ciddi bir sorun olduğuna değinen Eroğlu, konunun dünyadaki ve Türkiye'deki düzeyi, nedenleri ve alınması gereken önlemlerden bahsedileceğini aktardı. Eroğlu, çocuk hekimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası kalbi tutan "akut romatizmal ateş hastalığı" konusunda farkındalığını artırmaya, yenidoğan dönemden itibaren metabolik hastalıkları pratik bir şekilde tanımaya ve şeker hastalığının komasında tanı koymaya yönelik konferanslar düzenleneceğini söyledi.