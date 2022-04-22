Çocuk Hepatit Vakalarında Ani Artış

Amerikalı sağlık yetkilileri, ülke çapında bir uyarı bülteni yayınlayarak, doktorlara, genç çocuklarda nedeni bilinemeyen ciddi karaciğer iltihaplanmaları konusunda yürütülen araştırmalar kapsamında, muhtemelen nezle virüsüyle bağlantılı olabilecek pediatrik hepatit belirtileri konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Uyarı, ABD ve Avrupa’da genç çocuklardaki hepatit vakaları üzerinde yapılan araştırmaların ardından yayınlandı.

Bazı vakalarda nezle virüsü görüldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iltihaplanmanın nedenini anlamak için Avrupa’daki denk kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Adenovirüs olarak bilinen nezle virüsünün, hepsinde değilse bile bazı vakalarda görüldüğü doğrulandı.

İngiltere’deki sağlık yetkilileri, toplamda 108 pediatrik hepatit vakası teşhisinde bulunduklarını, bazı vakaların karaciğer naklini gerektirecek kadar ağır olduğunu belirtti.

ABD’nin uyarısında, doktorlardan, üzerinde şüphe duyulan hastalık vakalarını bulundukları bölgelerde eyalet ve yerel sağlık birimlerine bildirmeleri istendi.

Belirtiler neler?

Uyarıda ayrıca, hastalık belirtileri gösteren genç hastalara adenovirüs testi yaptırmaları tavsiye edildi. Belirtiler arasında ateş, yorgunluk, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, idrarın koyu çıkması, açık renk dışkı, eklem ağrısı ve sarılık bulunuyor.

Uyarı, Alabama Halk Sağlığı Dairesi ile CDC’nin, yaşları 1 ile 6 arasında değişen, önceden sağlıklı olan çocuklarda kökeni bilinmeyen dokuz hepatit vakasıyla ilgili yürüttüğü araştırmanın ertesinde yayınlandı.

İlk vaka geçen Ekim ayında Alabama'da tespit edildi

ABD'de bu türden ilk vakalar 2021 yılı Ekim ayında Alabama'daki bir çocuk hastanesinde tespit edildi. Hastane, nedeni bilinmeyen ciddi karaciğer hasarı olan ve bazıları akut karaciğer yetmezliği yaşayan beş genç hastayı tedavi altına aldı. Bu çocukların adenovirüs testi pozitif çıktı.

Karaciğer hastalığının daha yaygın biçimleri olan hepatit A, hepatit B ve hepatit C seçenek dışı bırakıldı.

Hastane kayıtlarının gözden geçirilmesi sonucunda, hepsinde karaciğer hasarı ve adenovirüs enfeksiyonu olan dört ek vaka tespit edildi.

CDC, ABD’deki vakaları belirlemek için eyaletlerin sağlık daireleriyle birlikte çalışıyor. Öne çıkan teori vakalara belirli bir adenovirüs tipinin neden olduğu şeklinde olsa da, sağlık yetkilileri diğer olası etkenleri de değerlendiriyor.

