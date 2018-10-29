Çocuk için kart basma kavgasında şoförün burnu kırıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da halk otobüsü şoförü Erkan Güner (45), yerleşik yabancı olduğu değerlendirilen kadınla yaşadığı çocuk için kart basma tartışması sonrasında, kadının eşi S.C.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Güner, S.C.'den şikayetçi oldu.

Olay, geçen cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan 07 AU 0245 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Erkan Güner, İsmet Gökşen Caddesi'ndeki duraktan yolcu almaya başladı. Bu sırada, adı öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu değerlendirilen bir kadın, kız çocuğu ile otobüse binip bir kez kart basarak içeri yöneldi. Şoför Güner, kadına, kızı için de kart basması gerektiği uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner'e kartı neden basması gerektiği yönünde sorular yöneltti. Güner de çocuğun okul çağında olduğunu, 7 yaşını dolduran çocuklardan da ücret alındığını belirterek, kızının kaç yaşında olduğunu sordu. Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak 'bakiye yetersiz' ikazıyla karşılaştı.

ARAÇTAN İNİP FOTOĞRAF ÇEKTİ

Erkan Güner, kadına, araçtaki yolculardan kart alıp, çocuğu için de cihaza kart bastırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar içeri yönelen kadın, bir süre sonra ücretinin iade edilmesini söyleyip araçtan inmek istedi. Güner'in ücreti geri ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, kadın otobüsten inip iddiaya göre aracın fotoğraflarını çekerek telefonda eşine durumu anlattı.

Birkaç dakika sonra başka bir durağa yanaşan Erkan Güner'in kullandığı otobüsün önü, tartıştığı kadının da içinde olduğu otomobille kesildi. Kadının eşi olduğu belirtilen S.C., aracından inip otobüse girerek şoföre vurmaya başladı. Yumruklu kavgayı araya giren yolcular ayırırken, Güner burnundan yaralandı. Yolcular tarafından otobüsten indirilen S.C., kavga sırasında eşine ve çocuğuna hakaret edildiğini, ardından şoförün aracı üzerine sürdüğünü iddia etti.

BURNU KIRILDI

Aldığı darbeler nedeniyle burnu kanayan Erkan Güner için yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Otobüsteki kavga, şoförün de inmesiyle yeniden alevlendi. Yolcuların yeniden araya girmesiyle aracına binen S.C. ve eşine bazı kişiler de tepki gösterdi. Kavgada burnu kırılan otobüs sürücüsü Güner ise ambulansı beklemeyerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Darp raporu alan Erkan Güner, S.C.'den şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Olay anı ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve otobüs şoförünün kart tartışmasının ardından kadının eşiyle birlikte otobüsün yolunu otomobille kestiği görülüyor. Görüntülerde, aracından inen S.C.'nin otobüse yönelip önce Erkan Güner'e, "Senin derdin ne, milletin karısına çocuğuna nasıl küfredersin" dediği, ardından "Aracı üzerime sürdün" diyerek vurduğu anlar yer alıyor. Kavga anında otobüsün içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların yaşadığı panik görüntülere yansıdı.