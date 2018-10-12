"Çocuk işçi oranı yüzde 5'in altına düşmüş durumda"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk işçiliği ile mücadelemiz ve bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet, istatistiklerimize de yansıdı. Bu anlamda, ülkemizde 1990'lı yıllarda yüzde 15'i aşan çocuk işçi oranı bugünlerde yüzde 5'in altına düşmüş durumda." dedi.

Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı"nın tanıtım toplantısına katıldı.

Konuşmasına, programda emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Selçuk, konu çocuk olduğunda, tüm kimliklerden ve görevlerden bağımsız düşünülmesi gerektiğini, çocukların sadece ebeveynlerine değil herkese emanet olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda her adımı çocukların geleceği için attıklarını belirten Selçuk, çocukların fiziki ve ruh sağlıklarını korumak, sosyal gelişimlerini artırmak için koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirdiklerini dile getirdi.

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar, çocuk işçiliği probleminin, toplumların gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın her ülkesinde farklı şekillerde varlığını sürdürdüğüne işaret eden Selçuk, "Ülkemizde de ciddi bir boyutta olan çocuk işçiliği, evlatlarımızın eğitim hayatının aksamasına ya da tamamen eğitimin dışında kalmalarına neden oluyor. İlerleyen dönemlerde ise topluma daha yararlı birey olmak için gereksinim duyulan mesleki donanımdan yoksun kalıyorlar. Yeri okul olan, yeri çocuk parkı olan çocuklarımız ne bedenlerine ne de ruhlarına uygun olmayacak işlerin yükü altında eziliyor, en temel haklarından mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.