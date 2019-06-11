HABER

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların çalıştırılmaması için mesajlar verildi.Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirildi.Etkinlikte konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, “Uluslararası çalışma örgütü İRO 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için “12 Haziran Çocuk işçileriyle Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir.

Şanlıurfa’da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların çalıştırılmaması için mesajlar verildi.
Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, “Uluslararası çalışma örgütü İRO 2002 yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için “12 Haziran Çocuk işçileriyle Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir. 2002’den bu yana her yıl için bir tema belirlenerek, bu çerçevede çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göçler, geleneksel bakış açısı ve ailenin ruhu ucuz iş gücüne olan talep yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesindeki yetersizlik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların çalışma ve çalıştırma nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk işçiliği terimi 12 yaşın altında olup her han gibi bir sektörde çalışanlar 12- 14 yaş aralığında olup fiziki olarak yapamayacağı işlerde çalıştırılanlar veya hangi yaşta olursa olsun sağlık açısından zararlı işlerde istihdam edilen ve zorla çalıştırılan, çalıştırılmak zorunda bırakılan çocukları kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 50’nci maddesi, kimse yaşına, cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar olarak bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Şanlıurfa Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda il müdürlüğü olarak 2019 yılı itibariyle 5 bin 709 çocuğumuzu ailesi yanında desteklemekteyiz. Ayrıca il müdürlüğümüze bağlı 11 ilçemizde hizmet veren sosyal hizmetler aracılığıyla çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında uzman personellerimizle oluşan mobil ekipler oluşturulmuştur. Bu mobil ekipler sokak sokak dolaşarak çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar hakkında gerekli sosyal incelemeler ve değerlendirilmeler yapmaktadır. Bu çocukların ailelerine ve ilçede risk altında bulunan diğer çocukların ailelerine de çocuk işçiliği ve mücadele konusunda farkındalık yapmak ve bilinçlendirmek amacıyla belli periyotlar ve seminerler düzenlenmekte, eğitimler verilmektedir” dedi.
Çocuklara yönelik sirk, panayır, atölye çalışmaları ve benzer etkinliklerin icra edildiği programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile çocuklar katıldı.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için mesaj verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.