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Çocuk iskeletinin ağzında sikke bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Polonya'nın güneydoğusundaki bir köyün yakınlarında 16. yüzyıldan kalma bir mezarlık keşfedildi. Çoğunlukla çocukların gömülü olduğu mezarlıktaki bazı iskeletlerin ağızlarında sikkeler bulunuyordu.

Çocuk iskeletinin ağzında sikke bulundu!

Polonya'nın Podkarpackie eyaletindeki Jeżowe köyü yakınlarında bir otoyol inşası için yapılan kazıda, 16. yüzyılın sonlarından kalma bir mezarlık keşfedildi.

İşçilerin iskeletleri bulmasının ardından alana Arkadia Arkeoloji Şirketi'nden arkeologlar çağırıldı.

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Alanda 115 kişinin iskeletinin bulunduğu bunların yüzde 70 ile yüzde 80'inin çocuk olduğu açıklandı.

Kalıntıların düzgünce yerleştirildiği ayrıca bazılarının ağzında sikkeler bulunduğu görüldü.

Arkeolog Katarzyna Oleszek, First News'a yaptığı açıklamada "Bu kesinlikle inançlarının bir işareti. Sikkeler ölü obolu ya da Kharaon'un obolları diye adlandırılır. Hıristiyanlık öncesi, eski bir gelenek. Ancak bu inanç uzun süre, hatta 19. yüzyıla kadar sürdü" dedi.

Antik Roma ve Yunan uygarlıklarında yapılan bu ritüelde, sikkelerin mitolojik Styx nehri üzerinde kayıkçılık yaparak ölenlerin ruhlarını ölüler dünyasına götüren Kharon'a ödeme ya da rüşvet olarak verildiğine inanılıyordu.

Madeni paraların 1587'den 1632'ye kadar Polonya kralı olan Sigismund III Vasa'nın hükümdarlığında basıldığı belirlenirken, bazı madeni paraların 1648'den 1668'e kadar koltukta oturan John II Casimir dönemine ait olduğu ifade edildi.

Oleszek alanın bir toplu mezar değil, Katolik kilisesi mezarlığı olduğunu belirterek "Bölge sakinleri nerede mezarlık olduğunu tam olarak biliyordu ve ölülerle ilgilendiler. Sikkeler dışında mezarlarda başka eşya bulunmadı. Gömülen diğer yetişkinler henüz keşfedilmemiş bölümlerde olabilir" dedi.

First News daha önce bölgede bir "çocuk mezarlığı" bulunduğu söylentilerinin olduğunu da aktardı.


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