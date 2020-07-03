Çocuk iskeletinin ağzında sikke bulundu!

Polonya'nın Podkarpackie eyaletindeki Jeżowe köyü yakınlarında bir otoyol inşası için yapılan kazıda, 16. yüzyılın sonlarından kalma bir mezarlık keşfedildi.

İşçilerin iskeletleri bulmasının ardından alana Arkadia Arkeoloji Şirketi'nden arkeologlar çağırıldı.

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Alanda 115 kişinin iskeletinin bulunduğu bunların yüzde 70 ile yüzde 80'inin çocuk olduğu açıklandı.

Kalıntıların düzgünce yerleştirildiği ayrıca bazılarının ağzında sikkeler bulunduğu görüldü.

Arkeolog Katarzyna Oleszek, First News'a yaptığı açıklamada "Bu kesinlikle inançlarının bir işareti. Sikkeler ölü obolu ya da Kharaon'un obolları diye adlandırılır. Hıristiyanlık öncesi, eski bir gelenek. Ancak bu inanç uzun süre, hatta 19. yüzyıla kadar sürdü" dedi.

Antik Roma ve Yunan uygarlıklarında yapılan bu ritüelde, sikkelerin mitolojik Styx nehri üzerinde kayıkçılık yaparak ölenlerin ruhlarını ölüler dünyasına götüren Kharon'a ödeme ya da rüşvet olarak verildiğine inanılıyordu.