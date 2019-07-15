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Çocuk istismarcılığından aranan kişi uyuşturucu satıcısı olarak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Aralarında S.V.’nin ise çocuğa cinsel istismar suçundan arandığı öğrenildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda K.K, S.V ve E.B isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanmış, şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi.
Şahıslardan K.K’nın hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından 7 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı, S.V’nin ise çocuğa cinsel istismar ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 12 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahısların tamamı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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