HABER

Çocuk istismarı son bulsun diye 8 saat yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için 24 saat yüzen 6 kişilik grup, bu kez 'Çocuk istismarına son' temasıyla Aydın'ın Didim ilçesinden Bodrum'a kadar 24 kilometre kulaç attı.

Çocuk istismarı son bulsun diye 8 saat yüzdüler

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için 24 saat yüzen 6 kişilik grup, bu kez 'Çocuk istismarına son' temasıyla Aydın'ın Didim ilçesinden Bodrum'a kadar 24 kilometre kulaç attı. 8 saat süren yüzme etkinliğinin sonunda sporcular, çocuk hakları savunucuları tarafından karşılandı.
Kadına yönelik şiddetin son bulması için farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Ağustos'ta İzmir'in Çeşme ilçesinden Seferihisar ilçesine kadar 24 saat boyunca 80 kilometre yüzen 6 açık su yüzücüsü, bu kez çocuk istismarına dikkat çekmek için yeniden bir araya geldi. Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen. eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, 'Çocuk istismarına son' temasıyla, Didim'den Bodrum'a kadar 24 kilometre boyunca sırayla yüzdü. Yüzücülere tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik etti. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarına dikkat çekmek için yüzen sporcular, etkinlik sonunda karada halk ve çocuk hakları savunucuları tarafından karşılandı.
Zorlu bir yüzme etkinliğini geride bıraktıklarını söyleyen sporculardan Seda Kansuk, "Yolculuk sırasında 6 tane yunus bize eşlik etti ve çok güzel görüntüler oluşturdu. Çok fazla rüzgar ve dalga olduğu için tekneyi idare etmekte zorlandık. Sponsorlarımıza ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İstismarın, şiddetin her türlüsüne karşıyız ve bu olaylar son bulmadığı müddetçe etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çocuk istismarı son bulsun diye 8 saat yüzdülerÇocuk istismarı son bulsun diye 8 saat yüzdülerÇocuk istismarı son bulsun diye 8 saat yüzdüler

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktıÇocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı
Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldüEşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.