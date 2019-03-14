Çocuk istismarına 22 yıl

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.G’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl’de T.K ile N.O isimli çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla M.G tutuklandı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Son kez mahkemeye çıkan M.G, suçlamaları kabul etmeyerek kendisini iftira atıldığı öne sürdü. Karar duruşmasında 2 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dolayı sanığa mahkeme heyeti 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

