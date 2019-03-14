HABER

Çocuk istismarına 22 yıl

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık son kez hakim karşısına çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.G’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İnegöl’de T.K ile N.O isimli çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla M.G tutuklandı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Son kez mahkemeye çıkan M.G, suçlamaları kabul etmeyerek kendisini iftira atıldığı öne sürdü. Karar duruşmasında 2 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dolayı sanığa mahkeme heyeti 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Üvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandıÜvey babasının kafasına bıçak saplayan zanlı tutuklandı
Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandıHatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.