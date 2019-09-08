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Çocuk istismarına tepki için yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak isteyen 6 açık deniz yüzücüsü, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine kadar, 6 saatte 21 kilometre kulaç attı

Çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, altı açık deniz yüzücüsü, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine yüzdü.

"Çocuk istismarına son" temasıyla sabah erken saatlerde Didim'den yüzmeye başlayan 3'ü kadın 6 yüzücü, yaklaşık 21 kilometrelik etabı 6 saatte tamamladı.

Yüzücülere tekneyle, Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) bir yetkili ile doktor ve cankurtaran da eşlik etti.

Gündoğan Mahallesi'nde etkinliği tamamlayan yüzücüler, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt tarafından karşılandı.

Başkan Yardımcısı Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bu tür etkinliklere hep destek verdiklerini ifade ederek, "Çocuk istismarına belediye olarak 'hayır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yüzücülerden Uğur Doğan ise farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İki hafta önce de "kadına karşı şiddete dur" demek için bir etkinlik düzenlediklerini belirten Doğan, "O projede 24 saat yüzdük. Bu da sezonumuzun son projesi oldu. Bunu da 'çocuk istismarına dur' demek için yaptık. Didim'den çıkıp 21 kilometreyi 6 saatte yüzerek Bodrum kıyılarına ulaştık." diye konuştu.

Ayşe Doğan ilk kez böyle bir projede yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Memduh Kansuk, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ile istismarın son bulmasını canı gönülden istediklerini vurguladı.

Yankı Ortaç Delen ise "Çocuk demek her şey demek, umarım herkes sesimizi duyar." ifadesini kullandı.

Şadi Gödek, bu tür konulara karşı seslerini, bu tür etkinliklerle duyurmak istediklerini anlattı.

Seda Kansuk da çocukların "gelecek" olduğunu ve geleceğin kirletilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Açık deniz yüzücüsü bodrum deniz Didim istismar yüzücüler

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