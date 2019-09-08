Çocuk istismarına tepki için yüzdüler

Çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, altı açık deniz yüzücüsü, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine yüzdü.

"Çocuk istismarına son" temasıyla sabah erken saatlerde Didim'den yüzmeye başlayan 3'ü kadın 6 yüzücü, yaklaşık 21 kilometrelik etabı 6 saatte tamamladı.

Yüzücülere tekneyle, Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) bir yetkili ile doktor ve cankurtaran da eşlik etti.

Gündoğan Mahallesi'nde etkinliği tamamlayan yüzücüler, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt tarafından karşılandı.

Başkan Yardımcısı Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bu tür etkinliklere hep destek verdiklerini ifade ederek, "Çocuk istismarına belediye olarak 'hayır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yüzücülerden Uğur Doğan ise farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İki hafta önce de "kadına karşı şiddete dur" demek için bir etkinlik düzenlediklerini belirten Doğan, "O projede 24 saat yüzdük. Bu da sezonumuzun son projesi oldu. Bunu da 'çocuk istismarına dur' demek için yaptık. Didim'den çıkıp 21 kilometreyi 6 saatte yüzerek Bodrum kıyılarına ulaştık." diye konuştu.