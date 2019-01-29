Çocuk istismarında acı tablo!

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - TÜİK verilerine göre 2014 yılında 74 bin 64 olan çocuk mağdur sayısı2016’yılında 83 bin 552’ye yükseldi. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ise 2006 yılında yüzde 42,5olan çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranı 2016’da yüzde 58,8’eçıkarak ciddi bir artış gösterdi. Cinsel suç mağduru olan çocukların yüzdesi de 2014'ten 2016'ya yüzde 33 arttı. Ayrıca Türkiye’de 27 ilde bulunan 30 Çocuk İzlem Merkezi’ne Ocak 2011

