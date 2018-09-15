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Çocuk istismarlarına Şişli'de tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

Şişli Belediyesi, “Çocuk Anlatır Sen Dinle İstismarı Önle” projesi ile çocuk haklarına tiyatro oyunuyla dikkat çekti.

İSTANBUL,(DHA)-Şişli Belediyesi, “Çocuk Anlatır Sen Dinle İstismarı Önle” projesi ile çocuk haklarına tiyatro oyunuyla dikkat çekti. İçeriği Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çocuk hakları alanındaki uzman kişiler tarafından oluşturulan, İstanbul Temaşa Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyuna aileleriyle birlikte 300’e yakın çocuk katıldı. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakalarındaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ve bu alandaki çocuk ve yetişkin farkındalığının artırılmasını amaçlayan Şişli Belediyesi, çocukların bedensel haklarına tiyatro oyunu ile dikkat çekerek aileleri ve çocukları bilinçlendirdi. İçeriği Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve çocuk hakları alanındaki uzman kişiler tarafından oluşturulan, İstanbul Temaşa Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyuna aileleriyle birlikte 300’e yakın çocuk katıldı.Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ilk defa seyirci ile buluşan “Kendimi Koruyorum Haklarımı Koruyorum” adlı oyuna büyük ilgi gösterildi. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nü de oyun öncesi ailelere ve çocuklara önerilerde bulundu. Başkan İnönü ardından salondaki kalabalıkla öz çekim yaptı. “BU OYUNDA HAKLARIMIZI ÖĞRENECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIM” Tiyatroya ailesiyle beraber gelen Rabia Akçay,”Ben buraya çocuk istismarlarıyla ilgili bir oyun izlemeye geldim. Bu oyunda haklarımızı öğreneceğimiz için heyecanlıyım” dedi. “BİZE DOKUNULDUĞUNDA ONLARA HAYIR DEMELİYİZ” Oyunu izleyen Muhammed Bagar,” Yabancı birine yaklaşmamam gerektiğini, okul ve evimle ilgili bilgileri paylaşmamam gerektiğini öğrendim” şeklinde konuşurken, oyunu beğendiğini ifade eden Elif Külhaş ise ,”Bazı insanların bize dokunduğunda onlara hayır dememiz gerekiyor, ya da 183’ü aramalıyız. Ailemizden de bir şey saklamamız gerekiyor” dedi.

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