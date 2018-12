"Çocuk İzlem Merkezi" açılışı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, yaptığımız hane ziyaretleriyle özellikle çocuk istismarına yönelik mücadelenin koruyucu ve önleyici boyutunu güçlendiriyoruz. Ayrıca çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması, için 81 ilimizde Uzman Müdahale Ekipleri başlattık." dedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen "Çocuk İzlem Merkezi"nin açılış programında konuşan Selçuk, "Biz Geleceğiz Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Çocuk İzlem Merkezi'nin açılışı vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Selçuk, "Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği her açıdan sağlıklı ve dengeli bireylerin yetiştirilmesine bağlı. Bu bağlamda, çocuklarımız için atılmış her adımı aslında ülkemizin bekası için atılmış bir adım olarak görüyoruz. Çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin, eğitimlerinin sağlanmasının ve korunmalarının hem bu sorumluluğun bir gereği hem de aslında her çocuğun hakkı olarak görüyoruz. Çocuğa zarar verici, onu tehlikeye sokucu her türlü riskten uzak tutmak biz yöneticilerin ve tüm yetişkin bireylerin asli önceliği olmalı." diye konuştu.