Çocuk kaçırmaya çalışan sanığa 21 ay hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, 10 yaşındaki T.F.’yi kaçırmaya çalıştığı öne sürülen, bir köpeğin havlaması sonucu fark edilip yakalanan Rahmi F., tutuksuz yargılandığı davada 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

​Olay, Hatay semtinde, 12 Eylül 2017 tarihinde meydana geldi. Temizlik işçisi Rahmi F., sokakta evinin önünde oynayan T.F.’yi iddiaya göre kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı. Bu sırada sokakta bulunan bir köpek, Rahmi F.’ye havlamaya başladı. Köpeğin havlaması üzerine sokağa çıkan anne Nilüfer F.’nin çığlıkları üzerine mahalle sakinleri, küçük çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Rahmi F.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmeyen ve ‘Küçük çocuk köpekten korktuğu için elinden tuttum’ diyen Rahmi F., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sanık hakkında ‘Yaralama’ ve ‘Hürriyeti tahdit’ suçlarından dava açıldı. İzmir 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nden yargılanan Rahmi F., ikinci duruşmada tahliye edilerek serbest bırakıldı. Rahmi F., karar duruşmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Küçük çocuğun köpekten korktuğunu ve onu korumaya çalıştığı söyleyen Rahmi F., başka bir niyetinin olmadığını öne sürdü. T.F. ise ifadesinde Rahmi F.’nin kendisini kaçırmaya çalıştığını belirtti.

Hakim, sanık Rahmi F.’ye yaralama suçundan 15 ay, ‘Hürriyeti tehdit’ suçundan da 6 ay olmak üzere 21 ay hapis cezası verdi.

