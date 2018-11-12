Çocuk, kamyonet kullanırken görüntülendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, 11-12 yaşlarında olduğu sanılan bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırttı.
Görüntüler Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü çekildi. 11-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede kamyonet kullandı. Çocuk, kamyonet ile bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli'yi kızdıran sözler: İstersen oy verme!
İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!
'Zenginim' diye kandırdı! 8 ay boyunca kabusu yaşattı
Diyanet İşleri Başkanı'na tepkiler sürerken... Çok sert sözler
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
Burası Aydın! Kimsenin gözlerini alamadan baktığı şeyse...
Yangın artık uzaydan bile görülebiliyor! Korkunç bilanço
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum