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Çocuk, kamyonet kullanırken görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, 11-12 yaşlarında olduğu sanılan bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırttı.

Çocuk, kamyonet kullanırken görüntülendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, 11-12 yaşlarında olduğu sanılan bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırttı.
Görüntüler Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü çekildi. 11-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede kamyonet kullandı. Çocuk, kamyonet ile bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
FOTOĞRAFLI

Çocuk, kamyonet kullanırken görüntülendiÇocuk, kamyonet kullanırken görüntülendiÇocuk, kamyonet kullanırken görüntülendiÇocuk, kamyonet kullanırken görüntülendi

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