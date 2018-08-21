Çocuk kavgasına aileleri de katıldı; çok sayıda gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de karıştı. Polis, biber gazıyla müdahale edip, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların anne ve babaları ile yakınları da karıştı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında taraflar birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti. Kavganın büyümesi üzerine ekipler havaya ateş açtı. Bunun üzerine kalabalık dağıldı. Ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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