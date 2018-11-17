Çocuk kitabı yayıncıları fuara ilgiden memnun

Günyüz, her yıl kitap fuarına özel kitap çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl Sultan 2. Aldülhamid'in 100'üncü vefat yıl dönümü. Bu sebeple de biz fuar için 'Her Şeyi Onaran Adam' isimli bir çocuk kitabı çıkardık. Aslında kitap çocuk kitabı, illüstrasyonlu çok güzel bir kitap oldu ama yetişkinler de okuduğunda 'ya bu yetişkinler için de çok güzel bir kitap' diyerek bakıyorlar." dedi.

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve çocuk kitapları yazarı Melike Günyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdem yayınları olarak 32 yıldır çocuklara ve gençlere yönelik kitaplar hazırladıklarını söyledi.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuara, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çocuk ve gençlik yayınevleri, farklı tarzlardaki kitaplarını okurların beğenisine sunuyor.

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Lise ve üniversite okuyan gençler için de "Tarihi İnsan Yazar" adlı bir seri hazırladıklarını aktaran Günyüz, şöyle devam etti:

"Biz sorun odaklı çocuk edebiyatına yönelik kitaplar da yayınlıyoruz. Boşanma, taciz, ölüm gibi zor konuları edebiyat yoluyla anlatmak üzere de bu alanda uzman yazarlarımız birçok kurgu kitap yayınladılar. 'Zuvata' adlı kitabımız da bunlardan bir tanesi. "

Günyüz, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın özel bir fuar olduğundan da bahsederek, "Toplumun her kesiminden farklı insanların bir kültürel ortamda eşitlenerek bir araya geldikleri bir yer bu fuar. Dolayısıyla burada olmak, bu havayı teneffüs etmek, bu alanla ilgili herkesi çekerek, burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Kitaba olan bu ilgiyi aslında yılın her döneminde görmek isteriz." diye konuştu.

- "İlk hedefimiz kendi kültürümüzü okutmak"

Çamlıca Çocuk Yayınları ve Dergisi editörlerinden Hacı Bayram Nebioğlu da yayınevi olarak çocuk kitapları alanında uluslararası bir vizyon ortaya koymak istediklerini ifade etti.