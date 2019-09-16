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"Çocuk koruma evlerinde herhangi bir adli vaka yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: - "Çocuk koruma evlerinde kalan 47 çocuğun kendi arasında ya da orada görev yapanlarla çocuklar arasında veya görev yapanların kendi aralarında herhangi bir adli vaka yok" - "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, 2012 yılında yapılan değişiklikten sonra belediyeler bu konu hakkında zorunlu olarak yetkili kılındı. Yani bu konuda bile Mansur beyin söylediği konu ile uygulama birbirinden ayrıdır. Kanun 'yap' diyor, Mansur bey 'Ben yapamam' diyor"

ÖMER OLCAY - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 12 yıl faaliyet gösteren çocuk koruma evlerine ilişkin, "Çocuk koruma evlerinde kalan 47 çocuğun kendi arasında ya da orada görev yapanlarla çocuklar arasında veya görev yapanların kendi aralarında herhangi bir adli vaka yok." dedi.

Köse, AA muhabirine, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılma kararı alınan çocuk koruma evleri ile ilgili atacakları adımları anlattı.

Başkan Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayındaki toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kahramankazan meclis üyesi Hande Sevindik’in mağduriyet yaşanacağını belirtmesi üzerine, kararı durduracağına yönelik beyanı olduğunu hatırlattı.

Yavaş'ın meclis üyelerini de bu yönde bilgilendirdiğini belirten Köse, bu açıklamalara rağmen kapatma işleminin durdurulmamasından dolayı sürece dahil olduklarına işaret etti.

Köse, çocuk koruma evlerinin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 yıldır hizmet verdiğine dikkati çekerek, "11 evde 47 çocuğa bakılıyor. Çocuklar artık burayı kendilerine bir yuva, bir ev olarak kabul etmişler. Oradaki öğretmenleri, psikologları bir anne, bir baba yerine koymuşlar." diye konuştu.

- "Çocuklar parklarda niçin geziyor?"

Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanlığının, çocuklarını evlerden almaları için ailelere baskı uygulayarak taahhütnameler imzalattığını ileri süren Köse, şöyle devam etti:

"Hiçbir belediye başkanı çocukları sokağa bırakmaz. 'Siz çocukları seviyorsunuz da biz sevmiyor muyuz' diyor. Basına sadece bu cümleler yansıyor. Soruyorum, çocuklar parklarda niçin geziyor? Bir tane zihinsel engelli kız çocuğunu birileri kandırıyor, şehir dışında emniyet operasyonu ile Allah'a şükür başına bir şey gelmeden tespit edilip Ankara'ya getiriliyor.

Eğer bu çocukları dışarı atmadıysa bunlar nereden çıkıyor? Yani söz ile uygulama birbirinden farklıdır. İşin kötü tarafı da budur. Sosyal medyadan bize de yazı yazıyorlar. Diyorlar ki 'Büyükşehir Belediyesine siz iftira atıyorsunuz. Mansur bey böyle şey yapmaz' diyorlar. Peki bu olaylar nereden çıkıyor?"

Çocuk koruma evlerinde kalan çocuklara kapatılma kararının ardından Mamak Belediyesi olarak sahip çıkacaklarına ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Köse, "Zihinsel engelli bir anneye, 2 çocuğunu teslim ediyorlar. Biz bunlara dayanamadık. Bundan dolayı 'sahip çıkalım' dedik." ifadelerini kullandı.

- "Kanuna muhalif davranılamaz"

Köse, Yavaş'ın, çocuk koruma evlerinin kanuna uygun olmadığını ifade ederek, 47 çocuğa bakmak için 132 personelin istihdam edilmesini kapatmaya gerekçe gösterdiğini anımsattı.

Çocuk koruma evlerinde 132 yerine 64 civarında personelin çalıştığına işaret eden Köse, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, 2012 yılında yapılan değişiklikten sonra belediyeler bu konu hakkında zorunlu olarak yetkili kılındı. Yani bu konuda bile Mansur beyin söylediği konu ile uygulama birbirinden ayrıdır. Kanun 'yap' diyor, Mansur bey 'Ben yapamam' diyor. Kamuoyu yalnızca ifadesine bakıyor. Kanuna baksa, kanunda yazıldığı yer var. Dolayısıyla kanuna muhalif davranılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mamak Belediyesinin sürece dahil olmasının ardından Yavaş'ın, çocuk koruma evlerinin kapatılma gerekçelerine, evlerde tecavüz vakası iddiasını da eklediğini anlatan Köse, iddiasıyla ilgili belge olduğunu belirtmesine rağmen, bunların kendisine ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili'ne henüz böyle bir belgenin verilmediğini aktardı.

Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iddia ile ilgili bir araştırma yaptık. Çocuk koruma evlerinde kalan 47 çocuğun kendi arasında ya da orada görev yapanlarla çocuklar arasında veya görev yapanların kendi aralarında herhangi bir adli vaka yok. Sadece bir tane koruma evinde kalan erkek çocuğun gittiği okulda koruma evinde kalmayan kız arkadaşıyla arasında bir arkadaşlık ilişkisinden dolayı, kızın ailesinin erkek çocuğu şikayet etmesi sonucunda tıbbi olarak da yapılan incelemede böyle bir olayın olmadığı yönünde tespit var. Dolayısıyla olay bahsedildiği gibi değil. Bütün bu çocukların ya da oradaki bakıcıların bu tür şeyler yaptığı algılanacak şekilde kamuoyuna bu şekilde açıklanır mı? Sorumlu bir büyükşehir belediye başkanının böyle bir açıklama yapmaya hakkı var mıdır?"

- "Mamak'ta sıcak bir yuva hazırlamaya çalışıyoruz"

Koruma evlerinde kalan bir çocuğun Yavaş'a hitaben, "Başkan babamız neden sürekli yalan söylüyor?" diye mektup yazdığını, bu mektubu kendisinin Yavaş'a ilettiğini dile getiren Köse, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 47 çocuk için çalışma yürüttüğüne değindi.

Köse, Mamak Belediyesinin şahsına tahsis ettiği, güvenli bir site içerisindeki başkanlık konutunu çocukların hizmetine sunacağını belirterek, "Öncelikli olarak 5 kız çocuğumuzu alacağız. Bir ev daha kiralayacağız, oraya da 5 erkek çocuğumuzu alacağız. Bakanlıkla da görüşüyoruz. Belki de bakanlıkla birlikte çalışacağımız şekilde onlara Mamak'ta sıcak bir yuva hazırlamaya çalışıyoruz. Biz çözümün içerisinde oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesinin süreci yönetememesi sonucu ailelerin feryadı ile ortaya çıkan mağduriyetin kamuoyu önünde konuşulmasını doğru bulmadığını" vurgulayan Köse, çocukların durumu istismar edilmeden çözüm üreteceklerini ve koruma altına alacakları çocuk sayısını taleplere bağlı olarak arttırabileceklerini kaydetti.

Köse, öksüz ve yetim çocuklar ile ilgili bir vakıf kurulması için gönüllülerin kendisine teklif getirdiğini, bu vakfın kuruluşu için de gereken desteği vereceğini bildirdi.

Öte yandan bir ailenin, çocuk koruma evlerinin kapatılmasına yönelik itiraz başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mahkemenin bu kararının gereğini yapacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Koruma Evleri Mamak Belediye Başkanı murat köse

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