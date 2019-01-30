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Çocuk kreşinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir çocuk kreşinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Eskişehir’de bir çocuk kreşinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Meydana gelen yangında, kreş çatısı alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Karargah sokak üzerinde bulunan bir çocuk kreşinde meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında, iddialara göre kreş binasının çatı bölümünde bulunan elektrik kontağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede neredeyse tüm çatıyı kaplayan alevler yoğun dumana da neden oldu. Yangını gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekipler, önce olası kazaların önüne geçmek adına binanın elektrik hattını kesti. Daha sonra yangın merdiveniyle kreş çatısına çıkan itfaiye ekipleri tazyikli su ile alevlere müdahale etti.
Çatıdaki plastik nesnelerin de yanmasıyla çıkan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatsa da kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından ekipler soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

’İçeride kimsenin olmaması derin nefes aldırdı’
Öte yandan çocuk kreşinde meydana gelen yangında, içeride çocuk veya personelin olma ihtimalini akıllara getirdi. İtfaiye ekipleri, her katı detaylı bir şekilde arayarak içeride birinin olup olmadığını araştırdı. Ancak sömestr tatiline girilmesi sebebiyle çocuk kreşinin kapalı olduğunun öğrenilmesi herkese derin bir nefes aldırdı.

Çocuk kreşinde korkutan yangın

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