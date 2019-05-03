Çocuk makaslarıyla temsilcilik açılışını yaptılar

İzmir'in Menderes ilçesinde okul müdürünün 6 kız öğrenciye cinsel istismarını ortaya çıkaran Saadet Özkan ve beraberindekiler, Erzurum'daki Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcilik ofisinin açılışını çocuk makasıyla yaptı.

Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'ndeki bir iş merkezinde derneğin temsilcilik ofisinin açılışında konuşan Saadet Özkan, UCİM Erzurum temsilciliğinin açılışından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Özkan, Türkiye'nin 33 ilinde yapılandıklarını ve 25 binin üzerinde üyeleri bulunduğunu belirterek "Çocuklar vatandır. Çocuklar için birlikte mücadele edeceğiz ve bu mücadelede onlara mutlu yarınlar ile mutlu günler kuracağız. Çocukların acılarını dindireceğiz ve acılarının da olmasına hep birlikte engel olacağız." dedi.

Allah'ın çocukları korumayı emrettiğini ifade eden Özkan, kendilerine desteklerinden dolayı Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile kentteki kamu kurumu yetkililerine teşekkür etti.

Özkan, çocuk istismarıyla mücadeleyi hep birlikte sürdüreceklerini aktararak "Açılışlar gümüş makaslarla yapılır, biz bu açılışı çocuk makasıyla onların elinin değdiği makaslarla yapacağız ki uğurlu olsun. Türkiye'nin her yerinde çocuk makaslarıyla açılış yapıp çocukların sesi olacağız. UCİM'in önceliği hep birlikte çocuklar için yararlı olmak ve onlara güzel yarınlar kurmaktır." diye konuştu.