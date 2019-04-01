Çocuk Meclisi matematiğin renkli yüzünü keşfetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi’nde “Aramızda Matematiği Sevmeyen Var mı?” konulu eğitime katılarak, başarı sertifikalarını aldı.

Bilimin ve Matematiğin günlük yaşamla ilgili bağlantısını kurmak, Matematiğin sanatla ve sporla olan ilişkisini fark etmek, eğlenerek bilimin canlı yüzünü keşfetmek ve çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Çocuk Meclisi üyelerini birbirinden renkli oyunlarla ağırladı.

Matematiğin en eğlenceli hali

Eğitime katılan ve bu sayede Matematiği daha çok sevdiğini belirten Çocuk Meclisi Basın Yayın Komisyon Üyesi Selin Bulut, “Buraya gelerek matematiği daha keyifli bir şekilde öğreniyorum. Matematiğe ilgim daha çok arttı ve odaklanmamı sağladı. Matematiği eğlenerek ve yaşayarak deneyimlemekten mutluluk duydum” dedi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü Eğitmenleri ise Matematik biliminin sevdirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Burada 18 Bilim Okulu var. Matematiğin eğlenceli ve keyifli yüzünü çocuklara göstermeği amaçlıyoruz. Uygulayarak ve yaşayarak farkındalık kazanmış oluyorlar. Bu oyunlar sayesinde mekanda konum, problem çözme yeteneği, farklı kombinasyonlar kurmak ve becerilerini geliştirme alanlarında etkileşim kurabilen çocuklar Matematiğin soyut bir kavram olmadığını yaşayarak ve eğlenerek öğreniyorlar. Üç boyutlu oyunları gösteriyoruz. Kamyon kasası küpü, tangram, katamino ve puzzle küpü oyunlarıyla çocuklar üç boyutlu düşünmeyi, parçaları bir araya getirmeyi, yardımlaşmayı öğreniyorlar ve işbirliği ile problem çözme yeteneği kazanıyorlar. Düşünme kapasitelerini zorlandıklarında da ufak ipuçları veriyoruz ve bu sayede çocuklar özgüven kazanmış oluyorlar.”

Kütüphane alışkanlığı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara’nın tek çocuk kütüphanesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesini de ziyaret ederek, çocuk kitapları yazarı Gaye Dinçel ile söyleşi gerçekleştirdi.

Çocuklara özel tasarlanmış olan ve 15 binden fazla çocuk kitabını bünyesinde barındıran bu renkli kütüphaneyi yakından tanıma imkanı bulan Çocuk Meclisi üyeleri, kütüphane alışkanlığı kazanmak amacıyla bu gezilerini yıl içinde sürdürme kararı aldı.

İstiklal Marşı yarışması

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Meclisi üyeleri arasında 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında “İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması” da düzenledi.

İstiklal Marşı Yarışmasında birinciliği kazan Rana Yumruçalı, “Bu anlamlı yarışmada birinci olmak bana da sürpriz oldu ve çok mutlu oldum” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Yumruçalı’ya Çocuk Meclisi tarafından Mahmut Tunaboylu’nun “Ormandaki Tehlike” kitabı ile Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” kitabı hediye edildi.

Çocuk Meclisi’nin fidanları toprakla buluştu

Orman sevgisi ve doğaya olan duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla farklı dikim alanlarında 2011 yılından beri fidan dikimi gerçekleştiren Çocuk Meclisi üyeleri, bu geleneği bu yıl da bozmadı.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde gerçekleştirilen ağaç dikimine katılan 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.