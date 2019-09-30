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Çocuk Meclisi'nden "Bir Fidan Bin Nefes" Kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kemerburgaz Kurtkemeri'nde gerçekleşen etkinlikte Çocuk Meclisi üyeleri, fidan dikti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, daha yeşil bir Eyüpsultan için fidan dikimi yaptı.

Kemerburgaz Kurtkemeri'nde gerçekleşen etkinlikte Çocuk Meclisi üyeleri ve öğretmenler, belirlenen alanda toplamda 48 fidan dikti.

Fidanlarını diken çocuklar hem toprağa dokunup hem de geleceklerine yeni bir ağaç kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen yeşil alanların nasıl bir süreçten geçerek oluştuğunu da gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Meclisi sorumlusu Pınar Bingöl Çakır, fidan dikiminin geleneksel hale getirileceğini belirtti.

Çocuk Meclisi üyelerinden aldıkları proje önerilerini değerlendirdiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla bu yıl başında yaptığımız görüşmelerde çevreyle alakalı duyarlılık vardı. Özellikle yeşil alan eksikliği konusunda. Bunlarla ilgili çalışmalar başlattık. İlki de 'Bir Fidan Bin Nefes' adlı çalışmamız oldu. Bundan sonra da bu çalışmayı gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Çocuk Meclisi üyelerimiz her biri kendi adına doğaya bir fidan kazandırıyorlar. Aynı zamanda bu çalışmayı genişleterek yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Etkinliğe katılan çocuklardan Selen Naz Sayır da bu güzel projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Çocuk Meclisi'ne bu yıl katıldığını ifade eden Sayır, ağaçların bir çok nedenden dolayı kesildiğini, yeni fidanlar dikerek boş arazilerin ağaçlandırılmasının gelecekleri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Meclisi Eyüpsultan Belediyesi Fidan dikimi

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