Çocuk obezitesi G20’nin gündeminde

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban edemeyiz" dedi.

Arjantin’de düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Zirvesi’ndeki ana gündem maddelerinden biri olan obezite, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) araştırmalarına göre küresel ölçekte korkutucu boyutlara ulaştı. Dünyada yaklaşık 2 milyar yetişkin fazla kilolu; 650 milyondan fazlası obez. Dünyadaki obez çocuk sayısı ise 400 milyona yaklaştı. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser ve KOAH gibi kronik hastalıkları tetikleyen obezite, çocukluk çağında başladığında ise engelliğe ve erken ölüme sebep olabiliyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PAZARLAMA BASKISI AZALTILMALI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, G20 zirvesindeki "Malnütrisyon: Çocukluk Çağı Fazla Kilo ve Obezite Sorunuö başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti. Obezite konusunda topyekûn politikalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, “Çocuklarımızı korumak için onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı vermeli, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesi için uygun çevreyi oluşturmalıyız. En önemlisi, mücadelemizi boşa çıkaracak olan obeziteyi tetikleyici ticari faktörlerin çalışmalarını bertaraf etmeliyiz. Şunun altını çizmek isterim ki ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban etmemeliyiz. Sağlık Bakanları olarak bu konuda daherken, dünyanın geri kalanına proaktif olup daha cesur adımlar atmalıyız. Öte yandan ülkelerimizde bizler aşırı beslenmenin yan etkisi olan obezite sorunu ile mücadele edın doğal şartlar ve savaşlar nedeniyle oluşmuş beslenme bozuklukları ile mücadele etmesi de ne acı bir tezattır" diye konuştu.