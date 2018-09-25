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Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Hadi film gecesi ipucu yayınlandı. 25 Eylül Salı saat 20.30'da yapılacak Hadi yarışması için ipucu için unutulmaz korku filmi serisinden soru geldi. ''Çocuk Oyunu'' film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismini biliyor muyuz? İşte detaylar...

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 25 Eylül Salı 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir soru için kült korku fimine dair ipucu verildi. İpucunda "Hadi Film Gecesi'yle 20:30'da!
Korku filmlerini sever misiniz? ????Yoksa hiç bana göre değil diyenlerden misiniz? ????????Her iki tarafın da işine yarayacak bir ipucu geliyor. ''Çocuk Oyunu'' film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismini biliyor muyuz? Siz yine de bakmayın öyle sevimli durduğuna..... ???????????? " denildi. Peki nedir bu oyuncak bebeğin ismi?

ÇOCUK OYUNU FİLM SERİSİYLE TANINAN OYUNCAK

Hadi ipucunda sorulan sorunun cevabı Chucky olacak. Chucky ya da Charles Lee Ray, Çocuk Oyunu serisinin kurgusal baş karakteridir. Chucky insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katildir. Chucky, popüler kültürde en çok bilinen Freddy Krueger, Jason Voorhees, Hayalet Surat ve Michael Myers gibi korku karakterlerinden biri hâline gelmiştir. 1999'da Chucky, Chucky'nin Gelini filmiyle En İyi Kötü Karakter MTV Film Ödülüne aday gösterilmiştir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hadi ipucu cHUCKY

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