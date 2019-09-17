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Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Tokat’ta yıllardır bebek sahibi olmak için tedavi gören çiftin 1’i kız 3’ü erkek olmak üzere 4’üzleri dünyaya geldi.Tokat’ta 12 yıllık evli Serhat Kaya (34) ile Aslıhan Kaya (31), 6 yıl önce tüp bebek tedavisi oldu.

Tokat’ta yıllardır bebek sahibi olmak için tedavi gören çiftin 1’i kız 3’ü erkek olmak üzere 4’üzleri dünyaya geldi.
Tokat’ta 12 yıllık evli Serhat Kaya (34) ile Aslıhan Kaya (31), 6 yıl önce tüp bebek tedavisi oldu. Bebekleri olmayan çiftin geçtiğimiz yıl aşılama yöntemi ile dünyaya gelen bebekleri 8 aylıkken kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Aradan geçen süre zarfında tekrar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran çiftin aşılama yöntemi ile 4’üzleri oldu. 400 ile 500 gram arasında değişen aralıklarda 7 aylık olarak sezaryenle dünyaya gelen bebekler, 40 gün hastanede kuvözde tedavi gördü. Muhammed, Yusuf, Yahya ve Esma adı verilen bebekler hastaneden taburcu edildi. Aile evlerinde bebeklerini kucaklarına almanın sevinç ve heyecanını yaşarken, bebeklerin masrafları aileyi düşündürüyor. Tokat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye bir miktar maddi destek sağlandı.
Baba Kaya, bir bebek beklerken dördüz bebekleri olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Bir bebeğimizin acısını yaşadık, diğerlerinin sağlıklı olması için başka bir şey düşünmedik. Sadece sağlıklı olsunlar dedim. Bir korku vardı, doktorlar dördüz gebeliklerin riskli olduğunu söyledi. Hatta bazı yerlerde ikisini sonlandıralım dediler, biz kesinlikle yapmayacağız dedik. Rabbim inşallah bizlere sağlıklı bebekler verir dedik, bu şekilde bekledi. Mevlam bize 1 kız, 3 erkek nasip etti. Rabbim olmayanlara da nasip etsin” dedi.

Bebeklerin masrafları aileyi düşündürüyor
Haftanın 3 günü pazarlarda sarımsak, limon satarak geçimlerini sağladığını ifade eden Serhat Kaya, diğer günlerde seyyar aracıyla mahallelerde satış yaptığını belirterek, “Haftanın 3 günü pazar yerlerine çıkmaktan başka bir şey yapamıyorum. Diğer günler hanım tek başına kaldığı için bazen işi bırakıp eve geldiğim oluyor. Pazarda çalışırken eş dosta tezgahı bırakıp yardım istiyorum. Diğer günlerde çocuklarla uğraşıyorum” diye konuştu.
Çocukların prematüre doğduğu için ziyaretçi kabul etmediklerini anlatan Kaya, ellerinden geldiği kadar özenle bebeklerine baktıklarını kaydetti. Günde yaklaşık bir kutu bez harcadıklarını ifade eden Kaya, “Bir kutuya yakın bir günde bez bitiyor. Bu anlamda biraz sıkıntımız var. Hayırlısı diyorum, bayağı daraldık bu anlamda” dedi.

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu

Çocuk özlemi çeken çiftin 4’üz bebekleri oldu
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