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Çocuk özlemleri "koruyucu aileyle" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:43 | Son Güncelleme

Malatya'da çocuk hasreti çeken Karaca çifti, yaklaşık 20 yıllık özlemlerini koruyucu aile ile sonlandırarak evlat sevgisi yaşamaya başladı - İki kardeşi birbirinden ayırmayan ve onların da aile özlemini dindiren Karaca çiftçi, sıcak yuvalarında yeni yaşantılarının tadını çıkarıyor - Sefa Karaca: - "Biz gönlümüzde yer açtık, Allah da diğer kapıları açtı. Umduğumuzdan çok da güzel şeyler oldu. Evin bereketi arttı, bir heyecan geldi"

EMRAH GÖKMEN - Malatya'da çocuk hasreti çeken Karaca çifti, yaklaşık 20 yıllık özlemlerini koruyucu aileyle sonlandırarak evlat sevgisini yaşamaya başladı.

Yaklaşık 20 yıl önce hayatlarını birleştiren Hayriye ve Sefa Karaca çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Evlat edinme fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Karaca çiftine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile anlatıldı.

Öneriye sıcak bakan ve daha sonra kabul eden çift, kendilerinin evlat, erkek ve kız iki kardeşin ise aile hasretini dindirerek yeni bir yaşama "merhaba" dedi.

Evlat hasretini yaşları 3 ve 5 iki kardeşle sona erdiren Hayriye Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalinde hep iki kardeş büyütmek olduğunu söyledi.

Kardeşleri aldıktan sonra hiçbir zorluk yaşamadıklarını anlatan Karaca, çocuklarla hayatın güzel taraflarını yaşamayı tercih ettiklerini ifade etti.

Hayriye Karaca, koruyucu aile kapsamında bakımını üstlendikleri çocuklarla yaşadıklarını belirterek, "Çocukları aldığımızda yüzlerindeki ifade çok değişikti. Bakışlar zamanla değişti, sevgimiz, çocukların yüzlerine yansıdı." dedi.

- Çocukların "kocaman" bir ailesi oldu

Kızının eve geldiğinde kendisine "Hayriye anne" dediğini aktaran Karaca, zamanla çocuklarının "anne" demeye başladığını ve bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Hayriye Karaca, çocuklara sadece bir anne baba değil kocaman bir aile verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"(Ailelerimiz) Bizim Sefa beyle ilgili bu kapsamda kararımızda net olduğumuz için onlar da olumsuz bir şey söylemedi. Üzülmemizi istemedikleri için takiptelerdi. Acaba ne olacak, problem yaşayacaklar mı diye de bir endişeleri vardı. Daha çocukları almadan Hatay'daki ailemi Malatya'ya çağırıp yuvada çocukları gösterdim. Onlar da 'Çok iyi bir karar, biz de alsak çok iyi olacak.' diye bize destek verdiler. Onların bu söylemleri bana daha çok güç verdi. Daha çok desteklerini hissettim. Çocukları aldıktan sonra memleketimize tanışmaya götürdük. Çocuklarımızı görmek isteyen takdir, tebrik etmek isteyen o kadar çok insan varmış ki biz bunu çocukları aldıktan sonra fark ettik."

- "Sadece sevgilerini versinler yeterli"

Karaca, koruyucu aile olmak isteyenlerin hiç tereddüt etmeden başvuru yapmaları gerektiğini kaydetti.

Kentlerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin çok deneyimli personelden oluştuğunu anlatan Karaca, "Onların, çocukların eğitiminden giyim ve birçok masraflarına kadar maddi olarak çok büyük destekleri var. Biz bu desteklerin işin içine girdikten sonra farkına vardık. O yüzden çocukların maddi giderleri olmayacak. Aileler, sadece gönüllerini, sevgilerini versinler bu yeterli." dedi.

Sefa Karaca ise koruyucu ailelerle konuştuktan sonra eşiyle oturup durumu değerlendirdiklerini söyledi.

İlk önce evlat edinmek istediklerini hatta akrabalarından bile çocuk vermeyi teklif edenlerin bulunduğunu bildiren Karaca, önceliklerinin hep yardıma muhtaç kişiler olduğunu ifade etti.

Karaca, en son koruyucu aile kapsamında iki kardeşe "anne baba" olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda 'anne, baba' deme özlemi var. Ben çok beklemesem de çocuklarda bir 'anne baba' deme özlemi var. O beni çok etkiledi. Hayatımız değişti. Aslında çok büyük bir değişiklik yok ama çocuklar için büyük bir değişiklik var. Hastanede serum verilecek, çocuk istemiyor, 'Anne elimi tutsana.' diyor. Ben de diğer elini tutunca çocuk sakinleşiyor. Bizim için küçük ama çocuk için çok önemli. Çalışırken çocukları özlediğim de oluyor. Biz gönlümüzde yer açtık, Allah da diğer kapıları açtı. Umduğumuzdan çok da güzel şeyler oldu. Evin bereketi arttı, bir heyecan geldi."

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