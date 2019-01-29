EMRAH GÖKMEN - Malatya'da çocuk hasreti çeken Karaca çifti, yaklaşık 20 yıllık özlemlerini koruyucu aileyle sonlandırarak evlat sevgisini yaşamaya başladı. Yaklaşık 20 yıl önce hayatlarını birleştiren Hayriye ve Sefa Karaca çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Evlat edinme fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Karaca çiftine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile anlatıldı. Öneriye sıcak bakan ve daha sonra kabul eden çift, kendilerinin evlat, erkek ve kız iki kardeşin ise aile hasretini dindirerek yeni bir yaşama "merhaba" dedi. Evlat hasretini yaşları 3 ve 5 iki kardeşle sona erdiren Hayriye Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalinde hep iki kardeş büyütmek olduğunu söyledi. Kardeşleri aldıktan sonra hiçbir zorluk yaşamadıklarını anlatan Karaca, çocuklarla hayatın güzel taraflarını yaşamayı tercih ettiklerini ifade etti. Hayriye Karaca, koruyucu aile kapsamında bakımını üstlendikleri çocuklarla yaşadıklarını belirterek, "Çocukları aldığımızda yüzlerindeki ifade çok değişikti. Bakışlar zamanla değişti, sevgimiz, çocukların yüzlerine yansıdı." dedi.

- Çocukların "kocaman" bir ailesi oldu Kızının eve geldiğinde kendisine "Hayriye anne" dediğini aktaran Karaca, zamanla çocuklarının "anne" demeye başladığını ve bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Hayriye Karaca, çocuklara sadece bir anne baba değil kocaman bir aile verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "(Ailelerimiz) Bizim Sefa beyle ilgili bu kapsamda kararımızda net olduğumuz için onlar da olumsuz bir şey söylemedi. Üzülmemizi istemedikleri için takiptelerdi. Acaba ne olacak, problem yaşayacaklar mı diye de bir endişeleri vardı. Daha çocukları almadan Hatay'daki ailemi Malatya'ya çağırıp yuvada çocukları gösterdim. Onlar da 'Çok iyi bir karar, biz de alsak çok iyi olacak.' diye bize destek verdiler. Onların bu söylemleri bana daha çok güç verdi. Daha çok desteklerini hissettim. Çocukları aldıktan sonra memleketimize tanışmaya götürdük. Çocuklarımızı görmek isteyen takdir, tebrik etmek isteyen o kadar çok insan varmış ki biz bunu çocukları aldıktan sonra fark ettik."