Çocuk parası ne zaman yatar? Kimler çocuk parası yardımı alabilir?

Devlet tarafından tek seferde ödeme yapılan doğum yardımı yani çocuk parası gerekli şartların oluşması halinde bireylere geliyor. Tek seferlik olan bu yardımda, doğan ya da doğacak olan her bir çocuk için ayrı geri ödeme olmadan ödeme yapılıyor. İşte çocuk parası hakkında merak edilen tüm detaylar...
Çocuk parası, nüfusun artmasına yardımcı olmak, ailelere destek çıkmak ve bebeklerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak amacıyla devlet tarafından tek seferde ve geri ödemesiz olarak verilmektedir. Bu yardımı alabilmek için annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Çocuk parası diğer bir ifadeyle doğum parası, canlı doğum gerçekleştiren annelerin nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırıp, Doğum Yardımı Başvurusu Dilekçesi verdikleri zaman devlet üzerinden kendilerine ödenen maddi yardıma denir.
İlgili nüfus müdürlüklerine giderek çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kayıt yaptırdıktan sonra ‘’Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin eksiksiz bir şekilde ilgili alanların doldurulup imzalanması gerekir. Yapılan işlemlerin ardından posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.
Başvurular için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, Sosyal Hizmet Merkezleri’ne müracaat edilir. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurmaktadır. ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk parası başvurusu yapılabilir. Siz de internet üzerinden online olarak çocuk parası başvuru linkine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.
Anne veya baba ya da her iki ebeveynin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir. Aynı zamanda doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar sonrası verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklara doğum parası ödenmez. Ancak ödeme miktarında çocuk sıralaması tespitinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır. Özetlemek gerekirse yeni doğan çocuğun kaçıncı sırada olduğunun belirlenmesinde bu tarihten önceki çocuklarda kayıt altındadır. Çocuk parası ne kadar 2020 şeklinde sorgulattığımızda ise hemen hemen aynı ücretler karşımıza çıkar.
Aslında doğum parası bir yardım parası değildir. SSK’lı olmayan bir anne adayına para ödenmez. SSK’ya bağlı çalışan anne adaylarına verilen bu paranın alınabilmesi için gerekli bazı şartlar bulunur:
“Çocuk parası ne kadar?” sorusu en merak edilen detaylardan biridir. Bu durumda ilk çocuk için 300 TL verilir. İkinci doğumda çocuk başına 400 TL olarak yardım verilir. Üçüncü ve sonraki doğumlarda 600 TL destekte bulunulur. İkiz bebek sahibi anneler için, ilk doğumda 300 TL, ikinci doğumda 400 TL, toplamda 700 TL yardım parası verilir.
Açıklamak gerekirse anne tek doğumda 700 TL yardım parası alabilir. Bu durum, ilk doğumda ikiz bebek dünyaya getiren anneler için geçerlidir. Annenin ikinci doğumunda ikiz bebek dünyaya getirmesi durumunda anneye 1.000 TL destekte bulunulur. İlk doğumda üçüz bebeğe sahip olan anneler, toplam 1.300 TL devletten çocuk yardımı parası alır. Bahsi geçen tüm bu ücretler 2020 yılına aittir.
Arama motorlarında “Çocuk parası için nereye başvurulur? diye arattığımız zaman karşımıza Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen başvuru sayfası çıkar. Doğrudan kurumla irtibata geçilmesi veya e-devlet çocuk parası sorgula işlemlerinin yapılması gerekir. Çocuk parası sorgula denince yapılması gereken adımlar ise kısaca;
İnternet üzerinden turkiye.gov.tr adresine girilerek, çocuk parası başvurusu tanımlanabilir.
Ardından kimlik bilgilerinin doğrulanması ile “Giriş Yap” seçilmelidir.
T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle siteye giriş yapılmalıdır.
Sistemdeki “E-Hizmetler” bölümünden “Kurumlar” seçeneğine tıklanmalı ve “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” seçeneği işaretlenmelidir.
Çocuk parası işlemleri için Sosyal Yardımlaşma Vakfı sayfasındaki başvuru kısmı kullanılmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her anne, 5 yaşından küçük olan çocukları için çocuk parası yardımına başvurabilir. Annelerin çalışması, sigortalı olması, maddi durumu veya gelir sahibi olması gibi konulara dikkat edilmeden, her anne adına çocuk parası ödeneği hazırlanmaktadır.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Gelelim doğum yardımı ödemelerinin nasıl yapıldığına. Yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemi’ne girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri PTT şubelerinden çekebilmektedir.
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