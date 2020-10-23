Çocuk parası ne zaman yatar? Kimler çocuk parası yardımı alabilir?

Devlet tarafından tek seferde ödeme yapılan doğum yardımı yani çocuk parası gerekli şartların oluşması halinde bireylere geliyor. Tek seferlik olan bu yardımda, doğan ya da doğacak olan her bir çocuk için ayrı geri ödeme olmadan ödeme yapılıyor. İşte çocuk parası hakkında merak edilen tüm detaylar... Çocuk Parası Nedir? Çocuk parası, nüfusun artmasına yardımcı olmak, ailelere destek çıkmak ve bebeklerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak amacıyla devlet tarafından tek seferde ve geri ödemesiz olarak verilmektedir. Bu yardımı alabilmek için annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Çocuk Parası Başvurusu? Çocuk parası diğer bir ifadeyle doğum parası, canlı doğum gerçekleştiren annelerin nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırıp, Doğum Yardımı Başvurusu Dilekçesi verdikleri zaman devlet üzerinden kendilerine ödenen maddi yardıma denir.

İlgili nüfus müdürlüklerine giderek çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kayıt yaptırdıktan sonra ‘’Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin eksiksiz bir şekilde ilgili alanların doldurulup imzalanması gerekir. Yapılan işlemlerin ardından posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.

Çocuk Parası İçin Nereye Başvurulur? Başvurular için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, Sosyal Hizmet Merkezleri’ne müracaat edilir. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurmaktadır. ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk parası başvurusu yapılabilir. Siz de internet üzerinden online olarak çocuk parası başvuru linkine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Doğum Parasını Kimler Alabilir? / Kimler Başvurabilir? Anne veya baba ya da her iki ebeveynin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir. Aynı zamanda doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar sonrası verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklara doğum parası ödenmez. Ancak ödeme miktarında çocuk sıralaması tespitinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır. Özetlemek gerekirse yeni doğan çocuğun kaçıncı sırada olduğunun belirlenmesinde bu tarihten önceki çocuklarda kayıt altındadır. Çocuk parası ne kadar 2020 şeklinde sorgulattığımızda ise hemen hemen aynı ücretler karşımıza çıkar. Aslında doğum parası bir yardım parası değildir. SSK’lı olmayan bir anne adayına para ödenmez. SSK’ya bağlı çalışan anne adaylarına verilen bu paranın alınabilmesi için gerekli bazı şartlar bulunur: