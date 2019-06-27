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Çocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

DÜZCE’de çocuk parkında bağlı halde bırakılan 2 pitbull cinsi köpek mahalle sakinlerini korkuttu.

Çocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de çocuk parkında bağlı halde bırakılan 2 pitbull cinsi köpek mahalle sakinlerini korkuttu. Sahibi gelmeyen köpekler gece saatlerinde barınak görevlilerine teslim edildi.
Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 pitbull cinsi köpek zincirle bağlanarak terk edildi. Biri erkek biri dişi olan köpekler çevrede paniğe neden oldu. Sahibi gelir düşüncesiyle köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları yerde bekletildi. Köpeklerin sahibi gelmeyince Mahalle Muhtarı Cemalettin Yesirci durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine gelen yetkililer köpekleri alarak barınağa götürdüler.
Muhtar Yesirci, “Gördüğünüz alan Cedidiye Mahallesi Fettah Bey parkı. Saat 1 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Polis ekiplerine ve zabıta müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Tehlikeli oldukları biliniyor. Isırdığı zaman bırakmayan köpekler deniliyor” dedi.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak.
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Çocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttuÇocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttuÇocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttuÇocuk parkı girişine bırakılan 2 pitbull korkuttu

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