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Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

KARAMAN’da, çocuk parkında oturan 2’si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu  Mustafa Y.

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da, çocuk parkında oturan 2’si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı.
Olay, saat 20.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralıÇocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralıÇocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralıÇocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

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