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  4. Çocuk parkına bakarak mastürbasyon! İstanbul'da iğrenç iddia: Görüntüler infial yarattı

Çocuk parkına bakarak mastürbasyon! İstanbul'da iğrenç iddia: Görüntüler infial yarattı

20.09.2024 16:55
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20.09.2024 16:55
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İstanbul'da ileri yaşlarda bir şahsın evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak yaptığı hareket mide bulandırdı. Mastürbasyon yaptığı öne sürülen şahsı başka bir apartmandaki vatandaş görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Parkta oynayan çocukları pencereden seyredip mastürbasyon yaptığı öne sürülen vatandaşın iğrenç görüntüleri gündem oldu.

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EVİNİN PENCERESİNDEN ÇOCUK PARKINI RESMEN DİKİZLEDİ

Skandal görüntüler adresi iddiaya göre İstanbul'un Şişli ilçesindeki Dolaptere semtinin Eskişehir Mahallesi. İleri yaşlarda bir şahıs, evinin penceresine çıkıp çocuk parkını seyretmeye başladı. Bu sırada pencerenin altına kalan elinin hareketli olduğu görüldü.

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Vatandaş kısa süreliğine kamerayı adamın baktığı istikamete çevrilip parkta çocukların oynadığını gösterdi. Daha sonra kadraj yeniden adama döndü.

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Video sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki yağdırdı.

4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon
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